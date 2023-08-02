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Оккупанты признали одно преимущество ВСУ во время контрнаступления

Создатель и командир рашистской бригады "Восток" Александр Ходаковский, предавший присягу Украине, является активным блоггером

сегодня, 17:46
Автор:
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Константин Куликов
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Вооруженные силы Украины на данный момент обладают преимуществом над оккупантами в артиллерии, в частности, в ее точности и дальности. Это преимущество также подкрепляется применением кассетных боеприпасов. Это нехотя признал один из оккупантов, командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, воюющий против Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Оккупанты признали одно преимущество ВСУ во время контрнаступления

Предатель Украины Ходаковский

Говоря о боях в районе села Урожайного, под Великой Новоселовской, рашист отмечает отсутствие у оккупантов эффективной контрбатарейной борьбы и результативность кассетных боеприпасов.


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"Правда, сволочи, долбят кассетами, — пишет недруг Украины Ходаковский, цитируя своего соратника. -  Если обычный снаряд — присел и переждал прилёт, — то тут влупит над головой, и ни спрятаться, ни скрыться".

- Самое трудное — жить без нормальной контрбатарейки, — продолжает уже сам Ходаковский. — Все в один голос говорят — и мои востоковцы, и смежники: бессилие перед артиллерией — самое тяжёлое чувство. Бойца с автоматом ты видишь и можешь его нейтрализовать, — а как нейтрализуешь то, чего и не видишь, и не дотягиваешься? Нервы на пределе, когда насыпать в ответ нет возможности, и заставить заткнуться. Думайте, инженеры, как нарастить дальность и точность — пехота вам памятник поставит.

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