Вооруженные силы Украины на данный момент обладают преимуществом над оккупантами в артиллерии, в частности, в ее точности и дальности. Это преимущество также подкрепляется применением кассетных боеприпасов. Это нехотя признал один из оккупантов, командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, воюющий против Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Предатель Украины Ходаковский

Говоря о боях в районе села Урожайного, под Великой Новоселовской, рашист отмечает отсутствие у оккупантов эффективной контрбатарейной борьбы и результативность кассетных боеприпасов.

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"Правда, сволочи, долбят кассетами, — пишет недруг Украины Ходаковский, цитируя своего соратника. - Если обычный снаряд — присел и переждал прилёт, — то тут влупит над головой, и ни спрятаться, ни скрыться".

- Самое трудное — жить без нормальной контрбатарейки, — продолжает уже сам Ходаковский. — Все в один голос говорят — и мои востоковцы, и смежники: бессилие перед артиллерией — самое тяжёлое чувство. Бойца с автоматом ты видишь и можешь его нейтрализовать, — а как нейтрализуешь то, чего и не видишь, и не дотягиваешься? Нервы на пределе, когда насыпать в ответ нет возможности, и заставить заткнуться. Думайте, инженеры, как нарастить дальность и точность — пехота вам памятник поставит.

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