logo

BTC/USD

29332.28

ETH/USD

1842.08

LTC/USD

89.25

USD/UAH

37.27

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Папа Римский раскритиковал Европу из-за войны в Украине: что возмутило понтифика
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский раскритиковал Европу из-за войны в Украине: что возмутило понтифика

Папа Римский раскритиковал Европу за недостаток "креатива" для урегулирования войны в Украине

сегодня, 17:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что западные государства знают путь в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с ожесточенной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Франциск сделал во время апостольской поездки в Португалию, пишет "Vatican News".

Папа Римский раскритиковал Европу из-за войны в Украине: что возмутило понтифика

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, которые вызывают столько кровопролития?", – задался вопросом Папа Франциск.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он также подверг критике тот подход, что многие европейские страны сейчас вкладывают огромные денежные ресурсы в разработку и производство оружие, вместо того, чтобы поддерживать финансово другие отрасли, такие как образование, медицина.

Папа Римский заявил, что его мечта – увидеть Европу, которая знает, как правильно применить свои таланты и умения для урегулирования конфликтов.

Интересно, что о вине России в войне и о том, почему на самом деле европейский страны вынуждены сейчас больше инвестировать в производство оружия понтифик не сказал. 

Отметим, на этих выходных Папа Римский призвал власти страны-агрессора вернуться в "зерновое соглашение", он публично обратился к "своим братьям – властям Российской Федерации".

Читайте также на портале "Комментарии" — оптимизма больше нет: Папа Римский Франциск сделал тревожное заявление о войне в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский заявил, что Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vaticannews.va/en.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:13

Кошти Європа вкладає в ті галузі, які вигідні юдейським власникам війни. В їхню сторону і пливуть країни, які зацікавлені в більшому розпалювані конфликту між тими, в кого єдина секта, лайка, слов'янське походження, історія, ментальність, екстремізм і агресивність, корупція, паханат, ... .


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!