Папа Римский раскритиковал Европу из-за войны в Украине: что возмутило понтифика

Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что западные государства знают путь в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с ожесточенной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Франциск сделал во время апостольской поездки в Португалию, пишет "Vatican News".

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, которые вызывают столько кровопролития?", – задался вопросом Папа Франциск.

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Он также подверг критике тот подход, что многие европейские страны сейчас вкладывают огромные денежные ресурсы в разработку и производство оружие, вместо того, чтобы поддерживать финансово другие отрасли, такие как образование, медицина.

Папа Римский заявил, что его мечта – увидеть Европу, которая знает, как правильно применить свои таланты и умения для урегулирования конфликтов.

Интересно, что о вине России в войне и о том, почему на самом деле европейский страны вынуждены сейчас больше инвестировать в производство оружия понтифик не сказал.

Отметим, на этих выходных Папа Римский призвал власти страны-агрессора вернуться в "зерновое соглашение", он публично обратился к "своим братьям – властям Российской Федерации".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский заявил, что Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией.



