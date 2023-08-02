Папа Римский раскритиковал Европу из-за войны в Украине: что возмутило понтифика

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Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что западные государства знают путь в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с ожесточенной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Франциск сделал во время апостольской поездки в Португалию, пишет "Vatican News".
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
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Он также подверг критике тот подход, что многие европейские страны сейчас вкладывают огромные денежные ресурсы в разработку и производство оружие, вместо того, чтобы поддерживать финансово другие отрасли, такие как образование, медицина.
Папа Римский заявил, что его мечта – увидеть Европу, которая знает, как правильно применить свои таланты и умения для урегулирования конфликтов.
Интересно, что о вине России в войне и о том, почему на самом деле европейский страны вынуждены сейчас больше инвестировать в производство оружия понтифик не сказал.
Отметим, на этих выходных Папа Римский призвал власти страны-агрессора вернуться в "зерновое соглашение", он публично обратился к "своим братьям – властям Российской Федерации".
Читайте также на портале "Комментарии" — оптимизма больше нет: Папа Римский Франциск сделал тревожное заявление о войне в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский заявил, что Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией.
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