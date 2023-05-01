Папа Римский заявил, что Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией

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Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Gardian", цитируя заявление Папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
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Он добавил, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Отметим, ранее сообщалось, что визит в Будапешт станет не первым случаем, когда Франциск будет говорить о стремлении к миру в Украине.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина прощается с апрелем и входит в май, полный надежд (в том числе в ракурсе грядущего контрнаступления ВСУ), а также традиционных угроз, связанных с российской агрессией. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего, предположительно, ожидать Украине на разных фронтах – собственном военном, финансово-экономическом, внутри- и внешнеполитическом.
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