Папа Римский заявил, что Ватикан задействован в миссии для достижения мира между Украиной и Россией

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Gardian", цитируя заявление Папы Римского Франциска.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Я готов сделать все, что нужно сделать. Сейчас существует миссия, но она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я раскрою ее. Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие... Это нелегко", – рассказал Папа Римский.

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Он добавил, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

"Мы говорили обо всех этих вещах. Все заинтересованы в том, чтобы идти к миру", – отметил Франциск.

Отметим, ранее сообщалось, что визит в Будапешт станет не первым случаем, когда Франциск будет говорить о стремлении к миру в Украине.

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Ранее "Комментарии" писали — в недавнем интервью основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил вывести своих боевиков из Бахмута, если им не начнут снабжать нужное количество боеприпасов. По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), главарь "вагнеровцев", вероятно, пытается использовать перестановки в военном руководстве рф, чтобы восстановить доступ к большему количеству боеприпасов. О чем говорят последние заявления Пригожина ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.