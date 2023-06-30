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Оптимизма больше нет: Папа Римский сделал тревожное заявление о войне в Украине

Папа Римский не знает, как примирить Украину и РФ, заявил, что война в Украине, кажется, "не имеет конца"

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Папа Римский Франциск заявил, что войне России против Украины не видно конца и призвал "прокладывать пути мира". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Оптимизма больше нет: Папа Римский сделал тревожное заявление о войне в Украине

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Трагическая реальность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех творческих усилий, чтобы представить и прокладывать пути мира", — заявил Папа религиозной делегации Константинопольского Патриарха.


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В дальнейшем заявлении Ватикана говорится, что посланник Папы Римского, итальянский кардинал Маттео Зуппи, завершил свои консультации в Москве, где встретился с одним из советников российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой РПЦ патриархом Кириллом.

"(Ред. – визит был) направлен на определение гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру", — говорится в сообщении. Добавляется, что будут предприняты дальнейшие шаги, но подробностей не приводится.

Отметим, "Комментарии" писали о том, что спецпредставитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, обвиняемой в принудительной депортации украинских детей. О встрече сообщила сама Львова-Белова в Telegram, опубликовав совместное фото.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в некой непубличной мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между россией и Украиной". О чём говорит это заявление? Что это может быть за непубличная миссия? Какова вероятность, что Киев и москву усадят в этом году за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/pope-warns-ukraine-war-seems-have-no-end-envoy-returns-moscow-2023-06-30/
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