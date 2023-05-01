Мирная миссия Папы Римского Франциска: что за ней стоит – может ли она привести к переговорам

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в некой непубличной мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между россией и Украиной". О чём говорит это заявление? Что это может быть за непубличная миссия? Какова вероятность, что Киев и москву усадят в этом году за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Исходя из действий Ватикана по миссии Папы Римского можно сказать только: не верю – и точка

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний рассуждает так:

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"С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Папа Франциск совершает странные поступки, подыгрывающие стране-агрессору, пытаясь приравнять положение россии и Украины в глазах как верующих Римско-каталической церкви, так и всего мира. Такая любовь Папы к рф, которая совершает ужасающие преступления, уже не раз анализировалась. Понтифик римско-католической церкви как выходец из левацкой Латинской Америки, естественно, видит союзников в лице рф и ее русской православной церкви. И, знаете, Папе как хранителю христианских ценностей, казалось бы, можно было простить перфоменсы, когда приравнивают россиянина и украинца в этой войне, задействуя их в совместных акциях, обрядах. Но ведь Ватикан стремится к реальной политике, к влиянию на глобальную политику! А потому здесь ты – или дипломат, или ревностный католик".

Последние заявления Папы, с намеками и недомолвками, говорят о мирной миссии, участие в которой принимает Ватикан.

"Ну, где бы еще о мире, а не о победе Украины в войне, должен был говорить Папа Франциск как не в Венгрии, из уст лидера которой звучали подобные призывы к миру! Все эти разговоры о мире – это разговоры о том, как россия должна выйти из войны с наименьшими потерями. Это ни что иное, как помощь Кремлю. Ибо мира больше всего жаждет Украина, но для нас мир – это победа над врагом, возвращение всех своих территорий, закрепление условий безопасности, которые сделают невозможном подобную агрессию в будущем. Тогда как для россии мир – это передышка перед новой войной", – поясняет Юрий Подорожний

Всё это, по его словам, очевидно на фоне активизации различных "помощников", призывающих остановиться – и по факту отдать россии оккупированные территории. Среди таких, отмечает эксперт, Китай, Бразилия, Венгрия. А теперь вот и Ватикан.

Юрий Подорожний подчеркивает, что неизвестно о какой именно миссии говорит Папа Франциск. Но его представление об этой войне ярко представлены, по мнению эксперта, в такой цитате понтифика:

"Мной овладело чувство стыда, когда я прочитал, что группа стран обязались тратить два процента ВВП на приобретение оружия – как ответ на происходящие сейчас события. Это безумие! Настоящим ответом не является дополнительное оружие, дополнительные санкции, новые военно-политические союзы. Нужен другой подход, другой способ управления глобализированным миром. Не показывая зубы, как теперь, но по-другому налаживая международные отношения".

Эксперт так прокомментировал эти папские размышления:

"Я всё правильно понимаю? Защищающиеся страны делают неправильно, потому что защищаются? С этим утверждением можно согласиться, лишь, если воспринимать за истину российский нарратив о том, что россия воюет с НАТО, что Украина провоцировала Кремль, что россия имеет право на территориальные претензии к Украине, Молдове, Грузии, Казахстану и дальше, дальше, дальше… Думаю, мы еще услышим об объявленной Папой Римским мирной миссии. Но ввиду действий, предпринимаемых Ватиканом, ввиду звучащих оттуда заявлений, касательно ее деятельности такой миссии можно сказать только: не верю – и точка".

Если Папа Франциск действительно хочет выступать в роли мирного посредника, то ему после Будапешта стоило бы приехать в Киев

По мнению политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, эти заявления говорят о том, что Ватикан и Папа Франциск пытаются выступать в роли мирного посредника с некоей, пока неофициальной мирной миссией.

"Но такие намерения высказывались со стороны Папы Римского и в прошлом году, – напоминает эксперт. – Никаких последствий мы не увидели".

Если Папа Франциск действительно хочет выступать в роли мирного посредника, то ему, по мнению Владимира Фесенко, после Будапешта стоило бы приехать в Киев. Тем более, что его уже давно приглашают в Украину. И здесь его ждут миллионы прихожан.

"За мир молиться ему надо в первую очередь в Киеве и Львове, а не только в Риме и Будапеште. Пока все мирные намерения Папы Римского ограничиваются молитвами за мир вдалеке от Украины. Вряд ли он таким образом добьется успеха в реализации своих мирных инициатив", – считает политолог.

Вероятность, что Киев и Москву усадят в этом году за стол переговоров, теоретически существует, отмечает Владимир Фесенко.

"Но практически это в гораздо большей степени зависит от Вашингтона и Пекина, нежели от Рима, – акцентирует он. – В роли посредника скорее выступят Анкара, возможно Париж вместе с Пекином, а не Рим. Вероятность прямых переговоров между Киевом и Москвой на данный момент представляется не очень высокой. Взаимное недоверие и неприятие между Россией и Украиной слишком велико. И договориться можно только о прекращении огня, что на данный момент не очень устраивает Киев".

Владимир Фесенко прогнозирует, что консультации о возможности переговоров начнутся только после того, как станут очевидными последствия активных военных действий в предстоящие 4-5 месяцев. И консультации о возможности мирных переговоров будут идти отдельно с Киевом и отдельно с Москвой, считает он. И только в том случае, если обе стороны проявят соответствующую готовность, будет предпринята попытка официальных мирных переговоров.

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