Почему лояльные к РФ страны продвигают тему переговоров – как помешать планам Кремля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна готова обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины. Так он отреагировал на сомнительные "миротворческие" порывы ряда иностранных лидеров, в том числе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы. Почему после более года полномасштабной российской агрессии, с совершением оккупантами множества военных преступлений, остаются страны, лояльные Кремлю? Как можно переломить ситуацию в пользу Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украине следует проявлять дипломатичность, терпение, поясняя всем, что мир "любой ценой" с агрессором всегда приводил к эскалации, просто чуть позже

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что мотивы лояльности ряда стран к РФ могут быть самыми разными. Это и сохранение торговых отношений с ней, и элементарное непонимание того, что мир любой ценой приведет к большей войне, просто позднее.

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"Потому периодически те или иные лидеры озвучивают разные "мирные планы", не продумав до конца ни то, как именно их реализовывать, ни возможные последствия. Просто некоторым странам проще говорить о "скорейшем мире сейчас", чем думать о том, что это может обернуться вероятной масштабной войной, с вовлечением многих государств, завтра. Они не понимают (или делают вид, что не понимают), что Россия, если ее не разгромить, не остановится на Украине. А ее примеры последуют и другие авторитарные, диктаторские режимы", – поясняет эксперт.

Мир, отмечает он, очень разный, потому и разные страны видят вопросы завершения российско-украинской войны – по-разному.

"Украине следует проявлять дипломатичность, терпение, поясняя всем, что мир "любой ценой" с агрессором всегда приводил к эскалации, просто несколько позже. И исторических примеров тут – великое множество, включая попытки умиротворить гитлеровскую Германию. В итоге мы получили Вторую мировую войну, – напоминает Сергей Таран. – Нам нужно снова и снова пояснять, что мир невозможен за счет украинских интересов, потому что позже от этого потеряют все, включая тех, кто предлагает сейчас мир любой ценой".

Украина – за переговоры, за мир, но – согласно Уставу ООН

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш уверяет, что страны, лояльные Кремлю, были, есть и будут. Есть некие долговременные связи, есть определенная зависимость (экономическая, политическая и так далее). Есть договоренности, совместная история, берущая корни порой еще в советском периоде, поясняет он.

"Сейчас намечается следующая тенденция: российская дипломатия просит своих партнеров (явных и тайных союзников), чтобы те открыли своеобразное переговорное "окно Овертона". Причем, делается всё системно. Один за другим появляются всякого рода "мирные инициативы", видоизменяясь порой, в зависимости от реакции общества внутри той или иной страны, или же международного сообщества. Цель понятна – заставить Киев пойти на какие-то компромиссы", – отмечает эксперт.

Даже на Западе, продолжает он, периодически говорят весьма размытыми формулировками в стиле "нужны переговоры – нужен мир". Не поясняя конкретно, каким именно видят этот мир, как Киев может сесть с кровавым путинским режимом за стол переговоров.

как раз таки – о важности признания суверенитета и территориальной целостности, о необходимости соблюдать Устав ООН. А дальше уже хитромудрый Пекин рассуждает о чём-то своем и общем". "Очень хорошо, что глава МИД Украины четко расставляет акценты. Мы тоже – за переговоры, за мир. Но – согласно Уставу ООН, где прописано уважение суверенитета и территориальной целостности. Как только всё это будет восстановлено (что подразумевает восстановление Украинских границ в международно признанном формате образца 1991 года), можем попробовать поговорить, – поясняет Денис Богуш. – Это важнейший посыл, демонстрирующий нашу договороспособность, приверженность нормам международного права. И нивелирующий всякого рода бразильские "мирные планы", подразумевающие "дарение" того же украинского Крыма – россиянам. А вот те же китайцы сделали всё красиво. Первый пункт их "мирного плана"

Если договоренности будут на базе Устава ООН, желающих присоединиться к ним окажется предостаточно, считает эксперт. Из Африки, Азии, Европы, Америки и так далее.

либо как президент Бразилии – о крымских уступках то с такими "инициативами" нам не по пути. И тут Кулеба очень четко обозначил приоритеты и "красные линии". Никто не позволит торговать ни украинским суверенитетом, ни украинскими территориями", – констатирует Денис Богуш. "И вот такой подход мы приветствуем. А когда кто-то начинает рассуждать в стиле китайского посла во Франции о сомнительности легитимности всех постсоветских государств

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