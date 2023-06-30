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Вместо Путина посланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ

Путин проигнорировал встречу, поэтому посланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", спецпредставитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, обвиняемой в принудительной депортации украинских детей. О встрече сообщила сама Львова-Белова в Telegram, опубликовав совместное фото.

Вместо Путина посланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ

Маттео Дзуппи и Мария Львова-Белова. Фото: Телеграмм Львовой-Беловой

Пособница путинского режима заявила, что в ходе встречи удалось обсудить гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей.


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"Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании", – написала Львова-Белова.

Стоит отметить, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский принял специального представителя Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи в Киеве.

В марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка и обвиняемой в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением детей.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в некой непубличной мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между россией и Украиной". О чём говорит это заявление? Что это может быть за непубличная миссия? Какова вероятность, что Киев и москву усадят в этом году за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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