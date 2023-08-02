Президент Румынии заявил о военных преступлениях России

Президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото из открытых источников

Президент Румынии Клаус Иоганнис отреагировал на очередную атаку российскими ракетами по украинской портовой инфраструктуре вблизи румынской границы. Лидер Румынии назвал агрессивные действия России военным преступлением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Клауса Иоганниса.

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После выхода России из зерновой сделки Кремль все больше атакует морские порты на украинском побережье. В очередной раз российские ракеты ударили по дунайскому порту в Измаиле, который находится в Одесской области вблизи Румынии. В результате ударов были повреждены и разрушены некоторые технические объекты, хранившие украинское зерно.

На происходящее вблизи румынской границы отреагировал президент страны.

"Постоянные атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, неподалеку от Румынии, неприемлемы", — заявил Клаус Иоганнис.

Румынский лидер сказал, что удары России влияют на поставки продуктов в страны, которые в этом нуждаются и испытывают проблемы с голодом. Таким образом, Иоганнис считает действия руководства РФ военными преступлениями.

"Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои пищевые продукты нуждающимся в мире", — написал президент Румынии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три иностранных корабля прорвали российскую блокаду и стали на якорь в Украине в дунайском порту.

Также "Комментарии" писали, что президент Румынии отреагировал на российский удар вблизи румынской границы. Тогда Клаус Иоганнис заявил, что осуждает действия России, создающие продовольственный кризис в мире.