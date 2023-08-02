Об обновлении и новом наполнении дисциплины "Защита Украины" рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый. Об этом сообщают "Комментарии".

Оксен Лисовый

"Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос (и от учеников, и от учениц). Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины — будем реализовывать в школах из разных областей, — рассказал министр. — На основе отзывов учителей и учеников, которые будут участвовать в пилоте, программа дисциплины будет финализирована. Чтобы пилот состоялся успешно, проведем обучение для учителей. Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт в обучении взрослых. В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV-дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма".

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Кроме того, Оксен Лесной сформулировал принципы преподавания нового предмета. По его словам, он должен быть "полезным и интересным".

"Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений", — отмечает чиновник.

Напомним, что в России школьников с 1 сентября начнут обучать основам боевого применения беспилотников. Учеба будет проводиться в рамках курса начальной военной подготовки.

"Восстановленный акцент России на призывной военной форме для детей является в большинстве своем попыткой культивировать культуру милитаризованного патриотизма, а не развитие настоящих способностей", — комментирует эти российские новшества британская разведка.

Тем временем, Путину доложили об испытаниях "главного оружия". Российским школьникам будут промывать мозги с помощью новых учебников истории.



