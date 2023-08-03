Кремль пытается замалчивать неудачи на войне: в ISW назвали причину

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Кравцев Сергей
Кремль стал более уязвимым на фоне споров между влиятельными медиаперсонами и "военкорами" из-за сообщений о неудачах в оккупированном Крыму и на войне, и пытается сдержать панику. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Кремль. Фото: из открытых источников
Аналитики отметили, что споры между известными персонами в российском медиапространстве подчеркивают чувствительность Кремля к обсуждению неудач на аннексированном полуострове и в целом в Украине. Также это еще больше обнажило линии раскола внутри сообщества "военкоров".
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В отчете приводится пример, что один из последних споров среди "военкоров" произошел после того, как были размещены в интернете изображения последствий недавних украинских ударов под Севастополем и на Чонгарском мосту.
Эксперты считают, что такой спор говорит о том, что удары Киева являются определенно дразнящей точкой в провоенном российском информационном пространстве.
При этом аналитики ISW отметили, что после удара ВСУ по Чонгарскому мосту 29 июля подавляющее большинство российских "военкоров" никак не комментировало это.
Кроме этого, в Институте обратили внимание на то, что Минобороны РФ официально выдало оружие и транспортные средства гражданским лицам Белгородской и Курской областей.
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