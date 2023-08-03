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Кремль пытается замалчивать неудачи на войне: в ISW назвали причину

Аналитики обратили внимание, что споры между известными персонами в российском медиапространстве подчеркивают чувствительность Кремля к обсуждению неудач на войне

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей
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Кремль стал более уязвимым на фоне споров между влиятельными медиаперсонами и "военкорами" из-за сообщений о неудачах в оккупированном Крыму и на войне, и пытается сдержать панику. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль пытается замалчивать неудачи на войне: в ISW назвали причину

Кремль. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что споры между известными персонами в российском медиапространстве подчеркивают чувствительность Кремля к обсуждению неудач на аннексированном полуострове и в целом в Украине. Также это еще больше обнажило линии раскола внутри сообщества "военкоров".


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В отчете приводится пример, что один из последних споров среди "военкоров" произошел после того, как были размещены в интернете изображения последствий недавних украинских ударов под Севастополем и на Чонгарском мосту.

Эксперты считают, что такой спор говорит о том, что удары Киева являются определенно дразнящей точкой в провоенном российском информационном пространстве.

При этом аналитики ISW отметили, что после удара ВСУ по Чонгарскому мосту 29 июля подавляющее большинство российских "военкоров" никак не комментировало это.

"Высшее российское военное командование могло давать указания "военкорам" молчать о неудачах, в которых можно прямо обвинить российское военное командование", – подчеркнули аналитики.

Кроме этого, в Институте обратили внимание на то, что Минобороны РФ официально выдало оружие и транспортные средства гражданским лицам Белгородской и Курской областей.

"Выделение дополнительных военных ресурсов в Белгородскую и Курскую области свидетельствует о том, что Кремль становится все более обеспокоенным ударами на российской границе с Украиной", – говорится в отчете.

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