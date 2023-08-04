В ВСУ уже намекнули, что взрывы в Феодосии вскоре могут повториться

Взрывы во временно оккупированной Феодосии, похожие на те, которые были сегодня ночью, могут повториться. Там находится нефтяное хранилище оккупантов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Наталия Гуменюк. Фото из открытых источников

Спикер рассказала, что в оккупированной Феодосии россияне разместили мощное нефтяное хранилище, где могут храниться очень большие запасы для Черноморского флота РФ. Гуменюк намекнула, что ночные взрывы в Феодосии похожи на те, которые недавно произошли в районе Севастополя.

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"Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами — это очень важный компонент боевой готовности. И поэтому "бавовна" будет цвести. И это неизбежно", — сказала Наталия Гуменюк.

При этом спикер предполагает, что взрывы вблизи Новороссийска в Краснодарском крае России могут быть провокацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — этой ночью взрывы прогремели в Новороссийске, а также – в очередной раз – в Крыму. В Минобороны РФ уверяют, что якобы эффективно отбили атаки беспилотников как надводного, так и самолетного типа. Впрочем, не секрет, что Кремль пытается замалчивать неудобные для себя моменты этой войны. Особенно, когда она переносится на территорию РФ или временно оккупированную украинскую. О чем говорят участившиеся атаки дронов против агрессора? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



