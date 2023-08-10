Крым не покидает «бавовна»: в Джанкойском районе снова очень громко

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы. И хотя оккупанты предупреждали о взрывах в некоторых населенных пунктах полуострова, этого района в списке нет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото: из открытых источников

"Подписчики сообщают о взрыве, который слышали в Джанкойском районе", — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом, сегодня оккупационные власти предупреждали, что в населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до 15:00 будут доноситься звуки взрывов, но паниковать из-за этого не стоит, уверяют оккупанты, потому что будет происходить утилизация боеприпасов. Вот только Джанкойского района в этом списке не оказалось.

При этом, как отмечает тот же "Крымский ветер", ранее объявленная утилизация, которую запланировали в полдень, "начали на час раньше объявленного времени".

Между тем, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы этой ночью. Тогда россияне сообщили, что зафиксировали пролет 11 беспилотников над Севастополем. Якобы ПВО РФ все их уничтожило.

В самом Джанкое взрывы было слышно 9 августа.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".



