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Крым не покидает «бавовна»: в Джанкойском районе снова очень громко

После ночных взрывов в крыму снова что-то взрывают

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы. И хотя оккупанты предупреждали о взрывах в некоторых населенных пунктах полуострова, этого района в списке нет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым не покидает «бавовна»: в Джанкойском районе снова очень громко

Крым. Фото: из открытых источников

"Подписчики сообщают о взрыве, который слышали в Джанкойском районе", — говорится в сообщении.


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При этом, сегодня оккупационные власти предупреждали, что в населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до 15:00 будут доноситься звуки взрывов, но паниковать из-за этого не стоит, уверяют оккупанты, потому что будет происходить утилизация боеприпасов. Вот только Джанкойского района в этом списке не оказалось.

При этом, как отмечает тот же "Крымский ветер", ранее объявленная утилизация, которую запланировали в полдень, "начали на час раньше объявленного времени".

Между тем, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы этой ночью. Тогда россияне сообщили, что зафиксировали пролет 11 беспилотников над Севастополем. Якобы ПВО РФ все их уничтожило.

В самом Джанкое взрывы было слышно 9 августа.

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