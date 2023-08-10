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В Крыму снова взрывы – беспилотники над Севастополем

Россияне насчитали 11 дронов, атакующих Севастополь

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы ночью 10 августа. Россияне говорят, что зафиксировали пролет беспилотников над Севастополем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

В Крыму снова взрывы – беспилотники над Севастополем

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Взрывы прозвучали в Сакском районе Крыма. Российские оккупационные власти поспешили заявить, что недалеко от Севастополя средствами ПВО якобы были уничтожены два дрона.


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Также, в Минобороны страны-агрессора всего насчитали 11 дронов, которые якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что атаки дронов на Крым становятся систематическими. Практически и дня не проходит, чтобы оккупанты не заявляли о взрывах и пожарах. Так, 9 августа в Крыму тоже прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере оккупированного полуострова. А в самом Джанкое взрывы слышали 8 августа.                                                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://t.me/mod_russia/29110
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