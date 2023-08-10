В Крыму снова взрывы – беспилотники над Севастополем

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы ночью 10 августа. Россияне говорят, что зафиксировали пролет беспилотников над Севастополем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.
Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников
Взрывы прозвучали в Сакском районе Крыма. Российские оккупационные власти поспешили заявить, что недалеко от Севастополя средствами ПВО якобы были уничтожены два дрона.
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Также, в Минобороны страны-агрессора всего насчитали 11 дронов, которые якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.
Стоит отметить, что атаки дронов на Крым становятся систематическими. Практически и дня не проходит, чтобы оккупанты не заявляли о взрывах и пожарах. Так, 9 августа в Крыму тоже прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере оккупированного полуострова. А в самом Джанкое взрывы слышали 8 августа.
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