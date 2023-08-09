В Крыму прогремели взрывы: Керченский мост снова перекрыли

В Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере оккупированного полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Местные жители рассказывают, в районе Джанкоя после взрывов были замечены в небе российские вертолеты.

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"Через Нижнегорский район три пары вертолетов пролетели в сторону Азовского моря", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные власти снова распорядились перекрыть Крымский мост, а движение всего транспорта остановили. Также сообщается, что там прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Опасаясь паники среди местного населения, оккупанты уже успели успокоить жителей Севастополя. Они утверждают, что якобы в районе Севастопольской бухты вражеский флот проводит тренировки войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому причин для переживаний нет.

Отметим. 8 августа местные паблики также сообщали о том, что в Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщалось о прилете в Октябрьском.

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