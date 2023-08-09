logo

BTC/USD

29786.79

ETH/USD

1859.97

LTC/USD

84.07

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Крыму прогремели взрывы: Керченский мост снова перекрыли
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму прогремели взрывы: Керченский мост снова перекрыли

На севере Крыма прогремели взрывы

сегодня, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере оккупированного полуострова. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Крыму прогремели взрывы: Керченский мост снова перекрыли

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Местные жители рассказывают, в районе Джанкоя после взрывов были замечены в небе российские вертолеты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Через Нижнегорский район три пары вертолетов пролетели в сторону Азовского моря", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные власти снова распорядились перекрыть Крымский мост, а движение всего транспорта остановили. Также сообщается, что там прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Опасаясь паники среди местного населения, оккупанты уже успели успокоить жителей Севастополя. Они утверждают, что якобы в районе Севастопольской бухты вражеский флот проводит тренировки войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому причин для переживаний нет.

Отметим. 8 августа местные паблики также сообщали о том, что в Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщалось о прилете в Октябрьском.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Crimeanwind/39012
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!