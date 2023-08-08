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В Крыму снова тревожно: в Джанкое раздался громкий взрыв

В Джанкое зафиксирована "бавовна"

сегодня, 13:38 comments1417
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму снова сообщили о взрыве и прилете в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Крыму снова тревожно: в Джанкое раздался громкий взрыв

Взрывы. Фото: из открытых источников

"В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о прилете в Октябрьском", — пишут местные жители в соцсети.


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При этом местные гауляйтеры уже отчитались о якобы уничтожении боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрьском — утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб", — сообщил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Как уточняет "Крымский ветер", в Старом Крыму также были слышны сильные взрыв.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало — даже те блогеры, которые всячески поддерживают "русский мир" и путинский режим теперь не могут не признать, что в Крыму сейчас полупустые пляжи. Количество бронирований отелей россиянами в оккупированном Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца. 




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Источник: https://t.me/Crimeanwind/38917
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