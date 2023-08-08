В Крыму снова тревожно: в Джанкое раздался громкий взрыв

Во временно оккупированном Крыму снова сообщили о взрыве и прилете в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы. Фото: из открытых источников

"В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о прилете в Октябрьском", — пишут местные жители в соцсети.

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При этом местные гауляйтеры уже отчитались о якобы уничтожении боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрьском — утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб", — сообщил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Как уточняет "Крымский ветер", в Старом Крыму также были слышны сильные взрыв.

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Также издание "Комментарии" сообщало — даже те блогеры, которые всячески поддерживают "русский мир" и путинский режим теперь не могут не признать, что в Крыму сейчас полупустые пляжи. Количество бронирований отелей россиянами в оккупированном Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца.



