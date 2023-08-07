Разгар курортного сезона: стало известно – бояться ли россияне ехать в Крым

Даже те блогеры, которые всячески поддерживают "русский мир" и путинский режим теперь не могут не признать, что в Крыму сейчас полупустые пляжи. Количество бронирований отелей россиянами в оккупированном Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Коммерсантъ", со ссылкой на коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксану Булах.

Отдых в Крыму. Фото из открытых источников

Снизилась также стоимость отдыха в оккупированном Крыму – в среднем на 15-20%. Отели на полуострове в среднем загружены на 50-60%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Коммерческий директор отеля Ribera Resort & SPA Елена Печерица основной причиной падения спроса на отдых на полуострове считает транспортные ограничения, а также психологический страх семей с детьми. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию владельцы отелей и санаториев попытались завлечь россиян снижением цен. Так в разных отелях в июле снижение цен доходило до 25%, чего раньше никогда не было, учитывая самый пик сезона отпусков.

Представители оккупационной власти в АР Крым заявляют, что ситуация с запылённостью отелей кардинально ухудшилась после атаки дронов на Крымский мост.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".



