В РФ снова тревожно: подробности взрывов в Москве и пожара в Домодедово

Как передает портал "Комментарии", мэр Москвы Сергей Собянин снова пожаловался, что ночь в Москве прошла неспокойно. Причина тому – атака неопознанных дронов. Конечно же, силы ПВО РФ якобы уничтожили все беспилоники, а их насчитали аж два.

Пожар в Домодедово. Фото: из открытых источников

"Ночью, около четырёх часов утра, силы ПВО сбили два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

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По сообщению московских властей, пришлось также на некоторое время закрыть аэропорт "Внуково". Причина — "подозрительная активность в небе". Правда о том, чью активность в небе и по какой причине заметили в Москве Собянин не сообщил.

В то же время в Домодедово Московской области взрывы, которые слышали местные жители, закончились тем, что вспыхнул серьезный пожар.

По сообщению телеграмм-канала "Astra", жители Домодедово слышали, как прозвучали два сильных взрыва, после чего вспыхнул огонь.

По сообщению местных жителей, загорелась территория в районе котельной. А вот российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" утверждает, что в Домодедово горел автосервис на площади 1 тыс. кв. м.

Напомним, этой ночью также было неспокойно во временно оккупированном Крыму. Оккупанты заявили, что в городе Севастополь заметили, как минимум 11 беспилотников, которые российская ПВО уничтожила в небе.

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