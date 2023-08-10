О чем говорит война беспилотников – к чему готовятся Украина и Россия

Война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Пока у нас дроновый фронт держится в основном на энтузиастах, на волонтерах

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

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"Действительно, идет война беспилотников. Пока у нас относительный паритет с противником в воздушных дронах, а вот в морских Украина вырвалась вперед. И это мы еще особо не пускали в ход подводные, которых у РФ нет в принципе. Таким образом, страна без флота может резко ослаблять военно-морские силы страны-противника. Нанося болезненные удары и по портам, и в открытом море".

А вот в беспилотные летательные аппараты (БПЛА) россияне активно вкладывают силы и средства, отмечает эксперт.

"В РФ массово готовят операторов дронов и собственно армию воздушных беспилотников. Отменили "бронь" для сотрудников IT-сектора. Это не случайно. Их явно хотят мобилизовать и использовать как операторов БПЛА. Причем ставка противником делается уже не на разведывательные, а на ударные дроны. И Украине здесь нельзя отставать", – уверен Тарас Березовец.

По его словам, пока у нас дроновый фронт держится в основном на энтузиастах, на волонтерах. Тогда как в России на это бросили средства госбюджета.

Удары неизвестными дронами по России со стороны неких "третьих сил" будут наращиваться

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак напоминает, что, если еще полгода назад только отдельные дроны долетали до Москвы, да и вообще вглубь территории страны-агрессора, то сейчас таких становится намного больше.

"К тому же, – продолжает эксперт, – теперь это групповые атаки. Пять-шесть единиц, иногда более десятка. И такие удары неизвестными дронами со стороны неких "третьих сил" будут наращиваться. По объектам, связанным с Минобороны, ФСБ, Росгвардией и так далее. Не говоря уж об ударах по временно оккупированному Крыму, ответственность за которые Украина смело берет на себя. В том числе – касательно атак водными дронами. Это прекрасная кооперация СБУ, наших военно-морских сил и военной разведки. В прошлом году были попытки таких атак, но – точечно и редко. Сейчас же эти атаки вышли на качественно иной уровень. Они несут под 500 кг взрывчатки. Это очень грозное оружие, способное, как показано на практике, громить российский военно-морской флот, а по необходимости – и торговый, так или иначе замешанный в агрессии против Украины".

Иван Ступак отмечает, что в июне этого года Пентагон одобрил приобретение для Украины 500 комплектов спутниковой связи Starlink.

"Учитывая, что хозяин продукта, Илон Маск, неровно дышит к РФ, а потому в ручном режиме блокирует некоторые подобные комплексы, ранее переданные Украине, такой ход Минобороны США – нам на руку. Потому что эти полтысячи комплексов будут работать без блокировки. И не исключено, – говорит эксперт, – что эти Starlink предназначены как раз таки для украинского флота надводных или подводных беспилотников. И даже если два из трех россиянам удастся уничтожить, цели достигнут 150-160. Что способно попросту оставить страну-агрессора без флота".

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