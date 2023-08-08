К чему может привести эскалация в Черном море – удастся ли перезапустить зерновое соглашение

В то время как Турция готовит переговоры с РФ по возобновлению зернового соглашения, а США намерены продолжать давление на Россию для возобновления экспорта украинского зерна морскими путями, Украина начала более агрессивно отвечать на российские удары по нашим портам. Так, 4 августа украинский морской дрон нанес удар по десантному кораблю РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске. А 5 августа в Керченском проливе подобным надводным беспилотником был атакован российский (подсанкционный) нефтяной танкер SIG. О чем говорят эти морские битвы? Можно ли идти на уступки России, требующей ослабления ряда санкций, ради восстановления зернового соглашения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Удар по кораблю Оленегорский горняк. Фото: из открытых источников
Стоит атаковать россиян в море везде и всюду, где можем достать
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:
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"В Черном море Путин пытался поднять ставки в зерновом соглашении. С перезаключением его на более выгодных для РФ условиях, с ослаблением ряда санкций. Об этом был и сам выход из соглашения (заранее продуманный, как уверяет наша разведка), и – ракетно-дроновые удары по портам и инфраструктуре вокруг Одессы, а также по речному порту Рени. Кроме того, Россия предупредила, что будет атаковать любые корабли, идущие в наши порты. В ответ прозвучало украинское заявление касательно военной опасности для черноморских портов противника
. Речь об Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи, Тамани. После этого россияне попытались дать заднюю, уверяя, что их не так поняли. Мол, никакие суда атаковать они не будут, речь исключительно о досмотре. Но было уже поздно".
Игорь Романенко напоминает, что наши военно-морские силы и спецслужбы провели совместную операцию, ударив сперва по порту в Новороссийске, где был подбит "Оленегорский горняк", а потом и по танкеру SIG в Керченском проливе.
"Плюс – досталось нефтяному хабу, расположенному в море в районе Новороссийска. Тем самым было продемонстрировано, что морской потенциал России может быть резко снижен. И что за атаки на наши морские порты придет и уже приходит расплата", – подчеркивает эксперт.
Он обращает внимание, что морские дроны, которые так знатно попортили оккупантам нервы, ранее были показаны на выставке в Турции. А теперь они продемонстрировали свои возможности.
"Еще до атак на российский десантный корабль и танкер состоялся долго откладываемый телефонный разговор между российским диктатором Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом
, заинтересованным в нормальном функционировании зернового коридора. И на конец августа, вроде бы, планируется путинский визит в Турцию. Учитывая, что российское руководство понимает только силовые подходы, нам следует до этого визита продолжать морские атаки с помощью дронов, продемонстрировавших свою эффективность, – уверен генерал. – И как Путин постоянно поднимает градус, чтобы потом выйти на исходные позиции, удержать то, что хочет удержать, получить то, что хочет получить, так и нам необходимо теперь повышать градус. Атаковать россиян в море везде и всюду, где можем достать. Заставив их не просто прекратить ракетно-дроновые удары по нашим портам, но и – вернуться к зерновому соглашению с более расширенными для украинских южных портов возможностями. И тогда, возможно, гражданское судоходство в их портах может чувствовать себя более-менее спокойно".
Последствием эскалации в Черном море уже стало увеличение стоимости зерна на мировом рынке
Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак акцентирует, что с начала августа правила игры в Черном море существенно изменились не в пользу России.
"Эти изменения пока еще не так заметны для нас. Но в мире уже имеют определенные последствия, – отмечает он. – Суть в том, что в игру с угрозой судоходству в данном регионе, в которую активно играла РФ, начала играть и Украина. Напомню, что Россия пыталась показать, будто именно она контролирует ситуацию в Черном море. Мол, судна, которые идут в украинские порты (или оттуда), находятся под угрозой, рассматриваются ею как законные цели
. В ответ Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ (и украинских, находящихся на временно оккупированной территории) могут рассматриваться нами как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Кроме того, Украина недавно еще раз объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских черноморских портов. Понятно, что под прицелом и все временно оккупированные украинские порты – как в Черном, так и в Азовском морях. И суда, которые будут идти туда (оттуда) автоматически оказываются таковыми, что нарушают правила поведения в украинских территориальных водах".
Это означает, поясняет эксперт, что в данных водах, которые Украина признала небезопасными, она может применять военную силу к любым кораблям. Это автоматически (из-за новых рисков) существенно повышает цену страхования и перевозок из этих портов. А некоторые компании просто отказываются страховать такие перевозки.
"Последствием эскалации в Черном море уже стало увеличение стоимости зерна на мировом рынке. Плюс — страдают в принципе любые морские перевозки чего-либо российского (той же нефти) в данном регионе, – рассказывает Тарас Козак. – Неудивительно, что РФ уже не чувствует тех выгод, которые, как думала, получит из-за выхода из зернового соглашения и террористических ударов по украинским портам и зерновым терминалам
. Когда она диктовала правила перевозок в Черном море. Теперь ситуация начинает играть против самой страны-агрессора".
Эксперт обращает внимание, что Москва уже пошла на уступки. Мол, она не будет атаковать суда, идущие в Украину. Лишь останавливать их на осмотр.
"Продолжать агрессивную риторику РФ уже не выгодно. Ей куда важнее, чтобы ее перевозки не остановились, а в идеале — росли. Для чего нужна деэскалация. Как именно это произойдет — пока не ясно. Но нет сомнений, что Украина и ее союзники не должны идти на уступки РФ, требующей ослабления санкций по ряду позиций, – уверен Тарас Козак. – Правильно Украина сделала, что повысила ставки
, атаковав российские танкер и десантный корабль, назвав потенциально опасные порты страны-агрессора. Теперь уже Россия, а не мы, должна искать выход из ситуации, спасая собственные морские перевозки в Черном море".
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