К чему может привести эскалация в Черном море – удастся ли перезапустить зерновое соглашение

В то время как Турция готовит переговоры с РФ по возобновлению зернового соглашения, а США намерены продолжать давление на Россию для возобновления экспорта украинского зерна морскими путями, Украина начала более агрессивно отвечать на российские удары по нашим портам. Так, 4 августа украинский морской дрон нанес удар по десантному кораблю РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске. А 5 августа в Керченском проливе подобным надводным беспилотником был атакован российский (подсанкционный) нефтяной танкер SIG. О чем говорят эти морские битвы? Можно ли идти на уступки России, требующей ослабления ряда санкций, ради восстановления зернового соглашения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по кораблю Оленегорский горняк. Фото: из открытых источников

Стоит атаковать россиян в море везде и всюду, где можем достать

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

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Речь об Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи, Тамани. После этого россияне попытались дать заднюю, уверяя, что их не так поняли. Мол, никакие суда атаковать они не будут, речь исключительно о досмотре. Но было уже поздно". "В Черном море Путин пытался поднять ставки в зерновом соглашении. С перезаключением его на более выгодных для РФ условиях, с ослаблением ряда санкций. Об этом был и сам выход из соглашения (заранее продуманный, как уверяет наша разведка), и – ракетно-дроновые удары по портам и инфраструктуре вокруг Одессы, а также по речному порту Рени. Кроме того, Россия предупредила, что будет атаковать любые корабли, идущие в наши порты. В ответ прозвучало украинское заявление касательно военной опасности для черноморских портов противника

Игорь Романенко напоминает, что наши военно-морские силы и спецслужбы провели совместную операцию, ударив сперва по порту в Новороссийске, где был подбит "Оленегорский горняк", а потом и по танкеру SIG в Керченском проливе.

"Плюс – досталось нефтяному хабу, расположенному в море в районе Новороссийска. Тем самым было продемонстрировано, что морской потенциал России может быть резко снижен. И что за атаки на наши морские порты придет и уже приходит расплата", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что морские дроны, которые так знатно попортили оккупантам нервы, ранее были показаны на выставке в Турции. А теперь они продемонстрировали свои возможности.

заинтересованным в нормальном функционировании зернового коридора. И на конец августа, вроде бы, планируется путинский визит в Турцию Учитывая, что российское руководство понимает только силовые подходы, нам следует до этого визита продолжать морские атаки с помощью дронов, продемонстрировавших свою эффективность, – уверен генерал. – И как Путин постоянно поднимает градус, чтобы потом выйти на исходные позиции, удержать то, что хочет удержать, получить то, что хочет получить, так и нам необходимо теперь повышать градус. Атаковать россиян в море везде и всюду, где можем достать. Заставив их не просто прекратить ракетно-дроновые удары по нашим портам, но и – вернуться к зерновому соглашению с более расширенными для украинских южных портов возможностями. И тогда, возможно, гражданское судоходство в их портах может чувствовать себя более-менее спокойно". "Еще до атак на российский десантный корабль и танкер состоялся долго откладываемый телефонный разговор между российским диктатором Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом

Последствием эскалации в Черном море уже стало увеличение стоимости зерна на мировом рынке

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак акцентирует, что с начала августа правила игры в Черном море существенно изменились не в пользу России.

В ответ Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ (и украинских, находящихся на временно оккупированной территории) могут рассматриваться нами как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками ". "Эти изменения пока еще не так заметны для нас. Но в мире уже имеют определенные последствия, – отмечает он. – Суть в том, что в игру с угрозой судоходству в данном регионе, в которую активно играла РФ, начала играть и Украина. Напомню, что Россия пыталась показать, будто именно она контролирует ситуацию в Черном море. Мол, судна, которые идут в украинские порты (или оттуда), находятся под угрозой, рассматриваются ею как законные цели Кроме того, Украина недавно еще раз объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских черноморских портов. Понятно, что под прицелом и все временно оккупированные украинские порты – как в Черном, так и в Азовском морях. И суда, которые будут идти туда (оттуда) автоматически оказываются таковыми, что нарушают правила поведения в украинских территориальных водах".

Это означает, поясняет эксперт, что в данных водах, которые Украина признала небезопасными, она может применять военную силу к любым кораблям. Это автоматически (из-за новых рисков) существенно повышает цену страхования и перевозок из этих портов. А некоторые компании просто отказываются страховать такие перевозки.

Когда она диктовала правила перевозок в Черном море. Теперь ситуация начинает играть против самой страны-агрессора". "Последствием эскалации в Черном море уже стало увеличение стоимости зерна на мировом рынке. Плюс — страдают в принципе любые морские перевозки чего-либо российского (той же нефти) в данном регионе, – рассказывает Тарас Козак. – Неудивительно, что РФ уже не чувствует тех выгод, которые, как думала, получит из-за выхода из зернового соглашения и террористических ударов по украинским портам и зерновым терминалам

Эксперт обращает внимание, что Москва уже пошла на уступки. Мол, она не будет атаковать суда, идущие в Украину. Лишь останавливать их на осмотр.

атаковав российские танкер и десантный корабль, назвав потенциально опасные порты страны-агрессора. Теперь уже Россия, а не мы, должна искать выход из ситуации, спасая собственные морские перевозки в Черном море". "Продолжать агрессивную риторику РФ уже не выгодно. Ей куда важнее, чтобы ее перевозки не остановились, а в идеале — росли. Для чего нужна деэскалация. Как именно это произойдет — пока не ясно. Но нет сомнений, что Украина и ее союзники не должны идти на уступки РФ, требующей ослабления санкций по ряду позиций, – уверен Тарас Козак. – Правильно Украина сделала, что повысила ставки

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