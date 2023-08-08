Есть ли будущее у зернового соглашения: в США рассказали, что будут предпринимать

Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву с целью заставить РФ вернуться к "зерновому соглашению", однако российские власти пока не проявляют такого желания. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет "Укринформ".

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

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"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", — отметил Миллер.

Он также добавил, что США не верят российским отговоркам о причинах выхода из соглашения. По его словам, экспорт российского зерна и удобрений имел одни из самых высоких показателей во время действия Черноморской инициативы.

Миллер подчеркнул, что США продолжат объяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения и бомбардировку украинских портов.

"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", — подчеркнул представитель Госдепа.

Подытоживая, он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне не видят никаких признаков готовности РФ возобновить участие в соглашении.

Несколько недель назад РФ заявила, что "приостанавливает" участие в "зерновом соглашении", пока все его условия не будут выполнены. Таким образом, экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате.

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