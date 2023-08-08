Гуменюк рассказала о "небольшой панике" россиян в Черном море

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Россия рассредоточила свои корабельные группировки в акватории Черного моря. Такие действия Гуменюк назвала "небольшой паникой" россиян.

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

В эфире общенационального телемарафона Наталья Гуменюк объяснила, почему российские корабли рассредоточились в Черном море.

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"В Черном море царит небольшая паника после определенных событий", – говорит Гуменюк.

По словам Гуменюк, россияне "максимально рассредоточили свою корабельную группировку" в регионе, который когда-то считала безопасным для своего флота. Однако теперь для россиян безопасность – это маневры.

Напомним, что в ночь на 5 августа украинский надводный беспилотник нанес удар по десантному кораблю РФ "Оленегорский горняк", а днем ранее был атакован российский нефтяной танкер SIG. После повреждений Крымского моста "Оленегорский горняк" перевозил военные товары из материковой части России в аннексированный Крым. В то время как танкер SIG находился под санкциями США. Российское судно перевозило топливо в Сирию, а с самого начала полномасштабного вторжения поставляло энергоресурсы в Крым, где расположены российские военные базы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру. Российская дипломатка указала, что это "варварские действия", а "исполнители неизбежно понесут наказание".

Также "Комментарии" писали об анализе ISW, где объяснили цель ударов по российским кораблям. Американские аналитики заявили, что это украинский план для будущих операций.