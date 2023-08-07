Какие ожидания от визита путина в Турцию – зачем это Эрдогану

Российский президент владимир путин в августе совершит первый зарубежный визит (посещение Беларуси вряд ли можно считать таковым) после выдачи в марте Международным уголовным судом ордера на его арест. В конце августа, согласно данным местных СМИ, путина ждут в Турции, где он обсудит с президентом Реджепом Эрдоганом возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую рф отказалась продолжать после 17 июля. Каковы ожидания от этой встречи? Зачем Эрдогану так подставляться – ведь Турция является страной-членом НАТО, а блок четко стоит на стороне Украины в этой войне? Что эта поездка даст самому путину? И решится ли он на нее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

Если Эрдогану удастся убедить российского диктатора вернуться к соглашению, тот захочет получить что-то взамен

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

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"Я думаю, решение путина совершить визит в Турцию будет непростым. Несмотря на заявления о согласованной дате, модальность остается. Большинство обозревателей используют слово "возможно". Согласитесь, это не похоже на окончательную договоренность".

Второй момент, по словам эксперта, это ожидаемый результат.

Впрочем, надо отметить, что давление на путина растет – и недовольство его политикой проявляется даже в речах лояльных к москве стран", – отмечает Игорь Семиволос. "Какой смысл ехать без согласованного сторонами решения? Пока покажется, что такого решения нет. Констатировать разногласия можно и по телефону

По его мнению, если Эрдогану удастся убедить российского диктатора вернуться к соглашению, тот захочет получить что-то взамен.

находящемся под западными санкциями, сделаны с расчетом подтолкнуть москву к возвращению к зерновому соглашению. Но готов ли путин принимать решение под давлением – большой вопрос". "Некоторые намеки уже прозвучали со стороны американцев, что они не будут мешать экспортировать зерно. Впрочем, и раньше этого никто не запрещал. Все "хотелки", выставленные моск*лями, удовлетворить в данной ситуации невозможно. Тем более, что это будет расценено как проигрыш со стороны Запада и подорвет согласованную санкционную политику, – акцентирует Игорь Семиволос. – Вероятно украинские удары по российским военным кораблям и танкеру

Этот путинский визит будет крайне ассиметричным в пользу интересов и полезности для Турции

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян думает, что вероятность поездки российского диктатора в Турцию с момента, когда ее уже анонсировал кремль (без конкретной даты), достаточно высока.

в международной изоляции. Что он рукоподаваем и является якобы значимым геополитическим субъектом. Особенно это важно после недавней конференции в Саудовской Аравии вокруг украинской формулы мира (куда представителей рф не пригласили) и невозможности посещения путиным саммита БРИКС в Южной Африке Соответственно, визит в Турцию – один из немногих, который сегодня доступен для российского диктатора", – поясняет эксперт. "путину, – поясняет он, необходимо продемонстрировать, что он не находится после выдачи ордера МУС

Параллельно с этим, отмечает он, россия прорабатывает возможности путинского визита в Китай и Индию. Но их вероятность намного ниже.

Кроме того, для него нормальные взаимоотношения с рф – это определенный актив в геополитической игре на Глобальном Юге. Так что этот путинский визит будет крайне ассиметричным в пользу интересов и полезности для Турции, – уверен Олег Саакян. – россия же может рассчитывать лишь на удобную для себя ядерную тематику (строительство турецкой АЭС), торговые связи (опять же с перекосом в пользу Турции) и некий символизм – что путин смог приехать на территорию страны НАТО". "Эрдоган готов принять путина ради перезапуска зерновой сделки

Эрдоган – хитрый лис, который сидит на двух стульях, пытается получить какие-то бонусы на этой войне

Политолог-международник Богдан Мирошников ничего особо не ждет от встречи путина с Эрдоганом.

"Возможно, что-то будет решено по перезапуску зерновой сделки. Но не факт. Впрочем, определенные рычаги влияния на рф у Турции есть. И она, уже сократившая российский импорт через свою территорию, может их задействовать. Эрдоган – хитрый лис, который сидит на двух стульях. Пытается получить какие-то бонусы на этой войне. И вполне способен выторговать что-то интересное для себя", – считает эксперт.

Самому путину эта поездка особо ничего не даст, уверен Богдан Мирошников.

"Он официально – международный военный преступник. И любой его визит — попытка получить некие имиджевые бонусы. Толку от которых, впрочем, не много", – констатирует эксперт.

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