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Украинский план для предстоящих операций: в ISW объяснили цель ударов по российским кораблям

Институт изучения войны считает, что удары по российским кораблям – это широкий план действий для будущих украинских операций.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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В ночь с 4 на 5 августа украинский морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк", а 4 августа был нанесен удар по российскому нефтяному танкеру SIG. Институт изучения войны проанализировал недавние атакованные цели в Черном море.

Украинский план для предстоящих операций: в ISW объяснили цель ударов по российским кораблям

Атака морских дронов на русский корабль. Фото: Дарья Дмитренко/LIGA.net

Согласно анализу ISW Украина нанесла удар по нефтяному танкеру SIG морским беспилотником. Украинские бойцы попали в машинное отделение, что привело к значительным повреждениям судна, однако без значительных экологических последствий. Танкер SIG находился под санкциями США из-за поставок топлива в Сирию для российских военных. Кроме того, корабль выключал транспондеры и неоднократно был замечен вблизи оккупированных регионов Украины.


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Также украинские военные нанесли удачный удар по российскому кораблю "Оленегорский горняк". Согласно британской разведке, судно переклонилось на 30-40 градусов, что означает затопление нескольких отсеков. А украинская разведка заявила, что корабль выведен из строя на некоторое время. После атак на Керченский мост корабль "Оленегорский горняк" перевозил военные товары из России в Крым.

Институт изучения войны считает, что Украина расширяет свои усилия по морским целям и пытается заблокировать перевозку материально-технического и военного оборудования в Крым. Таким образом, создавая благоприятные условия для будущего освобождения украинских территорий.

"ВСУ продолжает создавать условия для будущих операций посредством кампании блокирования, как они это делали до и во время контрнаступательных действий в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году", — говорится в анализе ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководство Украины собирается уволить аннексированный Россией Крым в три этапа.

Также "Комментарии" писали об украинском военном Евгении Карасе, который назвал дату, когда Украина освободит Крым.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-5-2023
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