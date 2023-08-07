Встреча в Саудовской Аравии: что стало самым болезненным для РФ – чего ждать дальше

Саммит в Джидде (Саудовская Аравия), который состоялся 5-6 августа, продолжает оставаться в центре внимания. Представлявший Украину руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что провел более 30 встреч с руководителями делегаций. Всего же в Джидде было представлено более 40 государств – почти в три раза больше, чем на июньских консультациях по поиску мира в Украине, которые прошли в Копенгагене. По словам Ермака, обсуждались гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО, освобождение пленных и возвращение похищенных РФ детей, зерновое соглашение. Президент Украины Владимир Зеленский еще до этого саммита предупреждал, что приоритет номер один – дать миру понимать, что окончание войны, предполагающее территориальные уступки с нашей стороны, станет прелюдией к еще большим насилиям. Как оцениваете уже известные итоги встречи в Джидде? Каким может быть продолжение? О чем говорит нервная реакция России, оставшейся за боротом данного переговорного процесса? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

Важно – проработают ли стороны вопросы, которые они увезли после предыдущей встречи

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

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"Это – лишь первая встреча. Понятно, что собравшиеся советники (глав государств либо правительств) ищут несколько сценариев завершения войны, приемлемых для сторон. С точки зрения ключевых результатов на данном этапе – это число участников (более 40), а также наличие в их числе Китайской Народной Республики (КНР) ".

По словам эксперта, для России участие в такой встрече КНР, а также части государств, относительно лояльных к РФ (либо тех, кого она считает сателлитами), конечно, неприятно. Отсюда – и такая реакция.

Вероятным местом новых мирных переговоров по Украине называют саммит G20, намеченные в сентябре в индийском Нью-Дели. Но, по мнению Игоря Тышкевича, не так важно, где и когда пройдет следующая встреча.

"Есть формат, есть определенные наработки. И вопрос не в месте, а в том, что с первых таких встреч уезжают, скажем так, с неким конспектом, перечнем тем, которые надо проработать, – поясняет он. – И в какой стране, в каком городе встретятся вновь — не важно. Важно — проработают ли стороны вопросы, которые они увезли после предыдущей встречи".

Пример российско-украинской войны показал важность объединения против агрессора

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук отмечает, что список участников встречи в Джидде оказался очень интересен.

Но они участвовали в этой встрече. Громких заявлений не было, но они и не ожидались. Всё довольно сдержанно. Однако сам факт участия вышеперечисленных игроков говорит о том, что их достало поведение России. Нельзя так грубо нарушать договоренности снова и снова", – отмечает эксперт. "Представлен был не только Китай (что сразу обратило на себя внимание), но и пул стран, являющихся условно нейтральными либо откровенными сателлитами России. Это и страны Африки, и некоторые восточные государства, и Индия, и Бразилия с ее неоднозначной позицией касательно российско-украинской войны

Он не исключает, что последней каплей стал выход РФ из зернового соглашения, а также начавшийся после это ракетный террор украинских портов и зернохранилищ.

превратилась в тотальный российский позор. Страна-агрессор демонстрирует всему миру не только свою убогость, но и дикость, тупость, неоправданную жестокость. И слабость. Россияне ездят выпрашивать боеприпасы и дроны в Северную Корею и Иран. Вычистили все склады бывших советских республик, которые это позволили. И все равно проигрывают на поле боя, пытаясь компенсировать это террором гражданского населения", – подчеркивает Михаил Макарук. "Власти КНР раздражены тем, что россияне уничтожают украинское зерно, в том числе то, что должно было проследовать в Китай. А оно ему нужно – не столько даже для внутреннего рынка, сколько для поддержки своих сателлитов в той же Африке. Кроме того, в КНР явно идет сейчас пересмотр стратегии. Ведь "трехдневная победоносная война в Украине", которую Путин явно обещал Си Цзиньпину в начале февраля 2022-го посетив Пекин

По его словам, видя это безумие и всё большую сплоченность здравомыслящих стран вокруг Украины, Китай понимает, что его главную доктрину "Одна страна — один народ", подразумевающую присоединение Тайваня к КНР, точно не воплотить в жизнь военным путем.

"Пример российско-украинской войны показал важность объединения против агрессора. И подставляться так Пекин точно не будет. Ведь понимает политические и экономические риски, – акцентирует эксперт. – Предполагаю, нас ждет в скором времени закручивание гаек "русне" со стороны даже недавно нейтральных стран. И предоставление с их же стороны пусть не военной, но – финансовой – помощи Украине".

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