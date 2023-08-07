СМИ узнали, почему на переговорах в Джидде союзников Украины приятно удивила позиция Китая

На двухдневном саммите в Джидде (Саудовская Аравия), на котором обсуждалась украинская "формула мира", Китай своим участием дал понять делегациям других стран, что готов оставаться в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Financial Times".

Встреча в Саудовской Аравии. Фото: Андрей Ермак

В материале говорится, что европейские чиновники приветствовали "конструктивное" участие КНР на мероприятии, на котором не было представителей РФ.

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Присутствие Пекина, который неделями ранее отказался участвовать в схожих переговорах в Копенгагене, страны-участницы саммита в Джидде восприняли как "переворот", что стало главным событием среди участников мероприятия, говорится в материале.

Так, Пекин после полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не выступал с осуждением военной агрессии Кремля. Теперь, по словам одного европейского дипломата, Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что не с Россией", и "само присутствие Китая показывает, что РФ становится все более и более изолированной".

Кроме того, делегация КНР в Джидде дала понять, что примет участие в следующей встрече

Как рассказал еще один европейский чиновник, Пекин принимал "активное участие" и "положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Также европейский дипломат обратил внимание, что все делегаты "широко поддержали" тезис о том, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины "должно быть основано на любом мирном урегулировании".

По итогам встречи в Джидде участники договорились создать рабочие группы по темам украинского "мирного плана", состоящего из 10 пунктов.

В статье также указывается, что аналитики расценивают участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии как сигнал о возможных изменениях в подходах Пекина к агрессии РФ, однако о развороте в его поддержке Москвы говорить не приходится.

По словам французского дипломата, на саммите китайская делегация настаивала на прекращении огня. При этом союзники Украины назвали такой призыв неприемлемым, поскольку это фактически заморозит позиции российских оккупантов в Украине, чего и добивается Москва.

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