Первые итоги встречи в Саудовской Аравии: что самое важное

Появились итоги саммита в Саудовской Аравии касательно поиска мира в Украине. И, судя по данным Офиса президента, они вполне устраивают нашу страну. Появилась и реакция России – традиционно истеричная в исполнении экс-президента, нынешнего замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Продолжать, не останавливаться – это и есть наш следующий шаг на пути к миру через дипломатический диалог

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

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"Мы не очень очаровывались, потому и не разочарованы – примерно так можно сказать о встрече в Джидде (Саудовская Аравия) советников по нацбезопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств свыше 40 государств, что собрались поговорить о платформе мира для Украины. Первое и главное – мы смогли продолжить диалог по мирному плану президента Зеленского уже не только на Европейском континенте, но и большой части Евразийского континента, включая страны Африки".

По мнению эксперта, судя по общей коннотации, встреча дала возможность из первых уст получить информацию от представителей Украины о состоянии дел на фронте украинской освободительной войны против российских захватчиков.

Очень хорошо, что здесь были как сторонники Украины, так и лояльные (пока лояльные) к РФ представители. Только так и возможно выкристаллизовать единый подход". "Были разные мнения, но главное, что на полях этого саммита Украина смогла провести не только коллективную беседу, но и ряд важных двухсторонних встреч в рамках сотрудничества и поддержки, – отмечает Светлана Кушнир. – Кроме того, три важнейших игрока – США, Китай и Евросоюз – могли услышать позиции друг друга. А именно – как каждый из них видит выход из этой войны. Отслеживалась и реакция на весьма спорный китайский мирный план

Эксперт акцентирует, что на встрече были профессиональные дипломаты, которые очень аккуратно выражают свое мнение публично.

"Как итог – работа в таком формате (а это уже вторая встреча после Копенгагена) будет продолжена, а список стран-участниц – расширен", – констатирует Светлана Кушнир.

Она подчеркивает, что пусть таким медленным способом, но Украина начала свое движение среди государств Глобального Юга, чтобы найти еще более влиятельные аргументы в противодействии путинскому влиянию на некоторые из них.

приняли к сведению, а значит и "красные линии" в отношении агрессии рф в нем всё более принимаются мировыми лидерами". "Продолжать, не останавливаться – это и есть наш следующий шаг на пути к миру через дипломатический диалог, – уверена эксперт. – Важно, что украинский план мира

Важно, что страны не Западного мира готовы слушать Украину

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен, что главная цель встречи в Саудовской Аравии советников по нацбезопасности и политических советников глав более 40 государств – это попытка активно вовлечь страны Глобального Юга (Запад и так на нашей стороне) в обсуждение справедливого выхода из российско-украинской войны.

"Чтобы представители Бразилии, стран Африки, Китая (его представителей не было на первой подобной встрече в Копенгагене) начали обсуждать этот вопрос, – поясняет он. – Мне кажется, многие представители не западных стран поехали туда, чтобы просто услышать позицию Украины, Китая, Саудовской Аравии – и доложить руководству своих стран о ситуации. Я изначально не ожидал принятия какого-то важного решения. Это не встреча такого уровня. Но определенные подготовительные моменты есть".

По мнению Алексея Якубина, важно, что страны не Западного мира готовы слушать Украину. Ранее, отмечает он, их повестку формировала Россия.

"Да, возможно, некоторые и далее будут придерживаться нейтралитета. Но некоторые будут готовы вовлечься в реализацию тех или иных положений нашей формулы мира. В вопросы, связанные с экологией, ядерной или продовольственной безопасностью и так далее. То есть, часть таких условно нейтральных стран окажется вовлечена в ряд важных нам проектов", – подчеркивает политолог.

Позитивным он считает то, что на встречу прибыл представитель Китая. И хоть он снова представлял план КНР, но и принял участие в обсуждении формулы мира Зеленского.

"Часть стран незападного мира, имеющих влияние на Россию, приехали. Тем самым нарушая монополию РФ на точку зрения об этой войне, – акцентирует Алексей Якубин. – Мы видим, как активизируются страны, потенциально имеющие выходы на Запад, Восток, на Киев и Москву. Та же Саудовская Аравия. У Китая есть сложности с Западом, что сужает его возможности в плане коммуникации со всеми игроками. У Саудовской Аравии есть выходы на всех. И на наших глазах эта страна демонстрирует политическую амбицию, которая может помочь нам получить определенные инструменты влияния на РФ. Не случайно в стране-агрессоре так нервно реагируют на эту встречу".

В то же время, отмечает эксперт, нам еще есть, где работать – и в Америке, и в Азии, и в Африке, чтобы вовлекать всё больше стран в поиск справедливого мира.

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