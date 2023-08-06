Медведев бурно реагирует на мирные переговоры в Саудовской Аравии: назвал свои три ключевых пункта для мира

Бывший президент России Дмитрий Медведев, который с момента полномасштабного вторжения стал известен своими резкими пропагандистскими заявлениями, отреагировал на встречу более 40 стран в Саудовской Аравии по отношению способа закончить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры будут иметь шансы на успех, если будут выполнены три ключевых условия. Первым условием экспрезидент РФ назвал участие обеих сторон в переговорах. Однако, по словам Медведева, этого не происходит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Вторым пунктом российский политик назвал "исторический контекст". Здесь Медведев повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что Украины не существовало до 1991 года и она якобы есть "обломком Российской империи".

Третье условие заместитель председателя Совета Безопасности РФ указывает "учет текущих реалий". Политик утверждает, что Украина находится в состоянии полураспада, а часть территорий вернулась в Россию.

В конце Медведев заявил, что мирные переговоры в целом для России не нужны.

"Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, умоляя о помиловании", — заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что Украина предложила формулу мира, которая имеет цель создать условия для окончания войны и получить гарантии безопасности в будущем. Зеленский неоднократно утверждал, что война завершится только с возвращением территорий Украины по состоянию на 1991 год. Россия утверждает, что она открыта для мирных переговоров, однако условиями таких действий является потеря украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны основные договоренности мирного соглашения на встрече стран в Саудовской Аравии.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который назвал условие, когда Россия применит ядерное оружие в Украине.