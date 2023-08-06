Почему встреча в Джидде – плохой сигнал для Кремля: что ждет россиян

В Джидде (Саудовская Аравия) проходят переговоры о "формуле мира" для Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на саммите представлено 42 государства с разных континентов – и всех объединяет приоритет международного права. Россию на мероприятие не позвали, а сама встреча политических советников и советников по нацбезопасности рассматривается как ступень к Глобальному саммиту мира. Что можно сказать, исходя из круга участников и уже известных результатов ряда переговоров? Каковы перспективы приближения справедливого мира благодаря таким саммитам? Почему важно делать упор на компенсацию ущерба Украине со стороны страны-агрессора – и как вычислить степень ущерба? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Идет процесс постепенного увеличения количества стран, которые точно становятся не друзьями РФ

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук рассуждает так:

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"Сам по себе этот саммит не приближает мир. Это могут сделать лишь результаты на поле боя. В то же время, такие встречи важны для Украины. Ведь они направлены на формирование, скажем так, второй коалиции мира (кроме группы "Рамштайн", включающей страны НАТО плюс ряд других государств), которая выступает фактически в поддержку нашей страны. И в эту вторую группу входят такие мощные страны как Китай, Индия, Бразилия и не только. В экономическом плане это значимые державы".

По мнению эксперта, для РФ это – плохой сигнал. Ведь из того, что известно на данный момент, — участники подтвердили, что мир возможен лишь на базе международного права, верховенства Устава ООН, что подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности и Украины в международно признанных границах.

"По сути, это заявление, направленное против России, – поясняет Борис Кушнирук. – И это важно. Идет процесс постепенного увеличения количества стран, которые точно становятся не друзьями РФ. Что создает дополнительное давление на страну-агрессора. И речь вскоре пойдет уже не просто о необходимости скорейшего вывода российских войск с украинской территории, но и о выплате компенсаций за весь причиненный ущерб. В долгосрочном измерении это очень важно".

Должен быть создан глобальный прецедент, что агрессивное сообщество должно понести материальную ответственность значительно большую, чем ущерб им нанесенный

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов уверен, что, если мы говорим о справедливом мире, важно понимать – всё российское общество (как коллективная цивилизационная сущность) ответственно за развязывание войны и ее последствия.

"Большей частью эта ответственность находится не в правовой, а в морально-этической, и, если хотите, в цивилизационной (парадигмальной) плоскости. Соответственно, цивилизация, нарушившая общечеловеческие морально-этические нормы, должна быть исключена из глобальных цивилизационных процессов, а в случае желания вернуться обратно, должна понести, как минимум, серьезную материальную ответственность, – поясняет эксперт. – Материальную меру морально-этической (!) ответственности российского общества перед мировой цивилизацией должны определить репарации, добровольно выплаченные российским государством в качестве компенсации ущерба (как физического, морально-нравственного, так и витального), нанесенного Украине".

По мнению Виктора Савинова, степень этого ущерба не может быть определена только подсчетом уничтоженных материальных ценностей, а должна быть значительно большей, соответствующей нанесенному украинскому обществу (и не только украинскому) материальному, моральному и в конечном итоге витальному ущербу на несколько поколений

"Кроме того, – продолжает он, – должен быть создан глобальный прецедент, что агрессивное сообщество должно понести материальную ответственность значительно большую, чем ущерб им нанесенный. Поскольку в современных гуманитарных нормах отсутствует другой способ наказания больших сообществ, кроме материального. То есть, компенсация должна превышать прямой материальный ущерб в разы, но при этом учитывать возможности российского государства. Грубо говоря, в течение следующего поколения – средний житель России не может жить лучше среднего жителя Украины (при прочих равных, в первую очередь уровней госменеджмента)".

Уровень суверенных репараций, которые должны быть выплачены Украине российским обществом в течение последующих 20-25лет (одно поколение), не может быть меньше двух трлн долларов, считает директор Международного института политической философии. По его мнению, это является вполне посильной платой для российского государства (или его правопреемников) за право возврата российской (или построссийской) цивилизации в мировую во всех областях (экономической, торговой, технологической, культурной, образовательной и т.д.).

"Следует отметить – и дать знать об этом народам России, что сумма этих компенсаций (цена обратного билета) увеличивается с каждым днем, пока страна-агрессор продолжает агрессивные действия против Украины", – подчеркивает Виктор Савинов.

По его словам, размер компенсации материального ущерба подсчитать относительно легко (на сегодня он составляет $300-500 млрд). А вот что касается компенсации морального или витального ущерба украинскому народу, тут всё не так просто.

И тут, акцентирует Виктор Савинов, возможен следующий принцип.

Россия в течение следующих 20-25 лет (срок жизни поколения, которому нанесен ущерб) отдает 20-25% от своего консолидированного бюджета (80-120 млрд долл в год).

"Население Украины составляет примерно 25% от населения России. Соответственно, этой цифрой и определяется, с каким процентом от своих доходов должно расстаться российское государство, чтобы дать возможность получать госуслуги жителям Украины на уровне выше чем жителям РФ. Это и есть принцип наказания (компенсации). Другой вопрос, насколько эффективно украинское государство распорядится этим ресурсом", – отмечает эксперт.

Он поясняет, что источником выплат репараций из российского бюджета должно стать сокращение расходов на оборону, силовые структуры и чиновников. Этих источников, уверяет Виктор Савинов, будет более чем достаточно, чтобы рядовое российское население даже не почувствовало выплат.

"Что касается валютного баланса, то, во-первых, до войны баланс счета текущих операций России стабильно превышал $100 млрд, которые выводились разными способами или накапливались в ЗВР, т.е. никак не влияли на российскую экономику (теперь помогут украинской). Во-вторых уже существующие санкции наносят России значительно больший ущерб чем $100 млрд. Только вынужденные дисконты на экспортную цену энергоносителей, увеличение затрат на логистику и сокращение физических объемов уже превышают эту цифру (а санкции нужно еще ужесточать!). Кроме того уменьшаются объемы и экспортные цены остальных экспортных товаров российского происхождения", – подчеркивает эксперт.

Что касается импорта, продолжает он, то уже наложенные ограничения увеличили в среднем его цену для российских потребителей минимум на 15-20% (либо сохранили цену, но ухудшили качество, заменили немецкое на китайское).

"Суммарный эффект санкций уже сегодня ухудшает экспортно-импортный баланс России на $150-200 млрд, а отсутствие инвестиций и трудности с передачей современных технологий приведут к еще большему технологическому отставанию, а как следствие — ещё большему ухудшению баланса, – прогнозирует Виктор Савинов. – В общем, проще платить $100 млрд в год, чем превращаться в Северную Корею. Такое превращение будет стоить более $200 млрд в год, а обратное возвращение в цивилизацию(если оно еще будет возможно) обойдется еще дороже, т.к. свято место (на мировом рынке) пусто не бывает. И чем быстрее российское общество это осознает – тем лучше для него. Ну, а еще одним источником компенсации будут "добровольные" пожертвования представителей российской элиты за право допуска в мировую цивилизацию".

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