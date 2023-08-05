На что делает ставку Путин – может ли Кремль согласиться на справедливый мир в Украине

Согласно данным CNN, Запад считает, что Путин будет продолжать войну против Украины, как минимум, до президентских выборов в США, которые намечены на осень 2024 года. В украинской разведке также подчеркивают, что хоть российский бюджет из-за санкций и войны испытывает серьезные проблемы, резервов у страны-агрессора еще хватает. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данные сообщения.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В стране-агрессоре установлена явная диктатура – и Путину всё равно, сколько человек погибнет

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что Путин, среди прочего, пытается использовать разницу между Украиной и Россией в мобилизационном потенциале. Учитывая, что в РФ живет больше человек, она потенциально и мобилизовать может примерно в пять раз больше, чем Украина.

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"Кроме того, в отличие от нашей страны, в России политическое руководство не несет ответственности за смерти своих граждан на этой войне. В стране-агрессоре установлена явная диктатура – и Путину всё равно, сколько человек погибнет. Перед российским обществом он ответственности не несет, в отличие от нашей власти – перед украинским. На это Путин и делает ставку. Война на истощение, на измождение Украины и Запада. Надеясь, что во время нового цикла выборов в тех же США к власти придут политики, готовые идти на компромиссы с Кремлем", – поясняет эксперт.

По его мнению, этот расчет, хоть и имеет определенную логику, но не дает гарантий. Потому что на Западе не пойдут на прямые уступки РФ.

"Но Путин придерживается именно такого плана. Сделав в итоге ставку на затягивание войны, как минимум, до следующих американских выборов, – отмечает Сергей Таран. – Украинцам важно это понимать — и быть готовыми ко всему".

Путина и элиту, которая сконцентрирована вокруг него, ничего не подтолкнет к справедливому миру в Украине

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"Подтолкнуть нынешнюю Россию к выходу из войны может только поражение Украины. Что не удовлетворит ни нас, ни весь цивилизованный мир. Даже наибольшие скептики, украиноскептики, как те же Германия и Франция, элиты которых давно подкуплены РФ, понимают, что сейчас на территории Украины идет цивилизационная войны. Война между ценностями демократического мира (Запад +) и деспотией, автократией (Восток +). И, если Украина проиграет, в ее лице проиграет Западный (демократический) мир. И большинство союзников США начнут дрейфовать в сторону тоталитаризма. Ведь они поймут, что нет взаимосвязи между демократическими ценностями и демократией. Что проще стать тоталитарной державой, уничтожать любые права и свободу, но при этом элиты, пребывающие у власти, зацементируют себя там".

Потому, продолжает эксперт, Путина и элиту, которая сконцентрирована вокруг него, ничего не подтолкнет к справедливому миру в Украине.

"Элиты могут быть сменены после определенных гражданских противостояний, которые будут иметь место в РФ. Однако к власти там вряд ли придут либералы. Скорее – те же шовинисты, реакционные к Украине. И они либо сразу продолжат войну. Либо заключат перемирие с целью продолжить войну", – считает Николай Мельник.

Он отмечает, что любое поражение россияне воспринимают именно так.

"Достаточно вспомнить 1917 год, когда Российская Империя перестала существовать. Советская власть пошла на перемирие с Западом, но спустя какое-то время, перевооружившись, СССР начал новые захватнические войны. Так что вопрос тут не в российских элитах, а в самом российском государстве и нации, его населяющей", – констатирует эксперт.

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