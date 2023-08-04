В ГУР рассказали, за счет чего у РФ все еще хватает денег на продолжение войны

В России действительно проблемы с поступлениями в бюджет, но Кремлю удается покрывать падение бюджетных доходов из резервных фондов. В Москве хорошо подготовились перед полномасштабным вторжением, хорошо наполняли резервные фонды валютой и золотом. Если суммировать все, общий объем фондов оценивается более чем в 150 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии" такое заявление в интервью "Укринформу" сделал представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Собственно, именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, изготавливает и закупает оружие", — отметил Юсов.

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По данным украинской разведки, ресурсы РФ не безграничны, а война — это очень дорого. В связи с этим процесс системного кризиса в РФ необратим и является лишь вопросом времени.

Отмечается, что помимо резервов, Россия получает доходы от экспорта нефти. В начале года РФ экспортировала 8,3 млн баррелей нефти в сутки — самый высокий уровень с апреля 2020-го, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА). Крупнейшими покупателями оказались: Китай (43% российского экспорта сырой нефти); Индия (36%); ЕС (8%); Турция (3%).

Однако после установления верхнего предела цен для закупок российской нефти, доходы от этой отрасли за 4 месяца этого года сократились на 52% по сравнению с январем — апрелем 2022 года.

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