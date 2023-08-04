Запад считает, что Путин точно будет продолжать войну до 2024 года: на что надеется диктатор

Высшие должностные лица США и Европы обеспокоены тем, что российский президент Владимир Путин сильно надеется на изменение Администрации США и именно поэтому точно будет затягивать войну до президентских выборов в США, которые должны состояться в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что на Западе полагают, что Путин рассчитывает, что Байден точно проиграет на выборах и не переизберется на пост президента США. В таком случае есть большая вероятность, что поддержка Украины со стороны Вашингтона сократится в разы. Это автоматически улучшит позиции Москвы перед переговорами.

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Один из американских чиновников заявил, что у них "нет сомнений" в том, что Путин "пытается продержаться" до выборов 2024 года.

Другой источник, знакомый с разведданными, сказал: "Путин знает, что Трамп ему поможет. Как и украинцы, и наши европейские партнеры. И хотя мы не видели ничего прямого на этот счет, я считаю, что все так думают".

Один из европейских дипломатов заявил изданию, что, по их мнению, попытка России дотянуть войну в Украине до выборов в США "является именно планом Путина".

У США пока нет четких данных о том, что думает Путин, и намеренно ли он затягивает войну в надежде на победу Дональда Трампа или республиканцев на президентских выборах.

Однако выборы в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению ведущих западных специалистов в области национальной безопасности, разведки и дипломатии, повлияет на решения Путина в Украине, что еще больше снижает вероятность того, что война будет разрешена до конца следующего года.

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