В ОП рассказали, какие вопросы возьмут на себя разные страны в украинской "формуле мира"

На встрече в Саудовской Аравии по установлению мира в Украине украинская делегация помимо общих переговоров с участием всех принявших участие стран, провела большое количество двусторонних встреч. В итоге, каждая из стран, которая заявила о готовности способствовать приближению мира, взяла на себя ряд обязательств. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото: Офис президента

На встречах речь шла преимущественно о дальнейших шагах с участием этих стран по организации саммита "формулы мира" и текущих оборонных потребностях Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Из коммюнике можно предположить, что Финляндия будет привлечена к гуманитарному разминированию; Хельсинки уже оказывает помощь в этом вопросе.

Норвегия, как отмечается, выразила готовность присоединиться к реализации пункта "формулы мира" по радиационной и ядерной безопасности, а Швеция – также этом вопросе и экологической безопасности.

Турция, выразила готовность "выступить лидером в реализации пункта Формулы мира по продовольственной безопасности", а с Польшей и Словакией обсудили транспортировку украинского зерна по суше в условиях блокады Россией украинских портов.

Саудовской Аравии руководитель ОП Андрей Ермак предложил сделать вклад в вопрос освобождения украинских пленных и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы.

Южноафриканской республике предложили внести вклад в вопрос освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и продолжения действия "зерновой сделки".

С рядом стран Запада говорили о дальнейшей военной помощи, а с теми, кто присоединился к декларации Группы семи по "гарантиям безопасности" для Украины – о будущих двусторонних соглашениях в этом вопросе.

Читайте также на портале "Комментарии" — появились итоги саммита в Саудовской Аравии касательно поиска мира в Украине. И, судя по данным Офиса президента, они вполне устраивают нашу страну. Появилась и реакция России – традиционно истеричная в исполнении экс-президента, нынешнего замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



