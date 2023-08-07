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Флот РФ без "Оленегорского горняка": в ВМС сделали обнадеживающее заявление

В ВМС считают, что "Оленегорский горняк" не вернется во флот РФ

сегодня, 16:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Получивший серьёзное повреждение во время атаки дронами российский корабль "Оленегорский горняк" может не вернуться в Северный флот РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Флот РФ без "Оленегорского горняка": в ВМС сделали обнадеживающее заявление

Оленегорский горняк. Фото: wikimedia.org/User:Kora27


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"Такой уверенности, что он вернется в место базирования, которым для него является Северный флот, у нас нет. Кстати, история именно этой единицы очень показательна в контексте этой агрессии", — заявил Плетенчук.

Он рассказал, что корабль был заведен в акваторию Черного моря незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его целью было проведение десантной операции на южном побережье Украины. Однако после удара по нему морским дроном – это будет невозможно.

"В результате этот "гость" с далекого севера оказался в таком состоянии, что он сейчас не боеспособен", – высказался Дмитрий Плетенчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало — заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк: стали известны последствия удара по Новороссийску.




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