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Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море

Фактически зоной войны объявлены все главные порты РФ в регионе

сегодня, 14:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов. Они находятся в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет Государственной службы морского и речного транспорта.

Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море

Черное море. Фото: из открытых источников

Предупреждение опубликовано на основании данных Военно-морских сил ВСУ. Оно действует до последующей отмены.


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"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что указанные порты находятся в Черном море.

Можно предположить, что такое извещение Украина сделала, как ответ на действия России, которая после выхода из "зернового соглашения" предупредила, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Россия выигрывает от выхода из зернового соглашения – достаточно ли реагирует мир. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://hydro.gov.ua/?page_id=144
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