Украина объявила о военной угрозе в российских портах в Черном море

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов. Они находятся в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет Государственной службы морского и речного транспорта.

Черное море. Фото: из открытых источников

Предупреждение опубликовано на основании данных Военно-морских сил ВСУ. Оно действует до последующей отмены.

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"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что указанные порты находятся в Черном море.

Можно предположить, что такое извещение Украина сделала, как ответ на действия России, которая после выхода из "зернового соглашения" предупредила, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

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