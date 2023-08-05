Почему Россия выигрывает от выхода из зернового соглашения – достаточно ли реагирует мир

Ситуация вокруг зернового соглашения, попранного Россией, после чего она начала ракетно-дроновый террор украинской портовой инфраструктуры, включая зернохранилища, остается неопределенной. И пока в США посылают сигналы о готовности выполнить требования РФ для ее возврата в сделку (уточняя, правда, что Москва должна определиться с этими требованиями), Украина действует силовыми методами. Морские дроны 4 августа ударили по десантному кораблю россиян в Новороссийске, а в ночь на 5 августа повредили российский танкер-химовоз "SIG" в Керченском проливе. Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль не демонстрирует желания вернуться к зерновой сделке. Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Блокада Черного моря. Фото: из открытых источников

Россия, понимая, что уже не сможет взять Киев или добиться каких-то значительных успехов на поле боя, ведет войну в экономической плоскости

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что главная цель РФ – заблокировать экспорт зерна с Украины. И цель эта, к сожалению, частично достигнута.

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"Морем мы фактически не можем нормально поставлять зерно. И, что будет дальше, пока непонятно. Со стороны стран НАТО не видно готовности сопровождать суда с нашим зерном своими военными кораблями. Даже Турция не решается на это, – отмечает эксперт. – Украина, конечно, будет стараться максимально нанести ущерб российскому военному флоту, а также танкерам, имеющим военное значение. Но с помощью морских или прочих дронов мы можем создать проблемы РФ, но — не сделать зерновой коридор для себя".

Война, акцентирует Александр Охрименко, имеет разные фронты. В том числе экономический.

"И Россия, понимая, что уже не сможет взять Киев или добиться каких-то значительных успехов на поле боя, ведет войну в иной плоскости. Экономической. Сотрясая не только Украину, но и мировой рынок продовольствия. И пока мы тут проигрываем", – констатирует эксперт.

По его словам, плохо и то, что страны ЕС, наши соседи (Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария), в тот момент, когда у нас такие проблемы с морским экспортом, создают нам еще и головную боль с сухопутным транзитом и продажей нашего продовольствия на их территории.

Но насчет морского зернового коридора пока — полный туман. Вероятность его восстановления, как мне кажется, невелика. Разве что придется выполнять все "хотелки" России Что также будет означать, что мы проиграли. Ведь это станет прецедентом снятия санкций под влиянием шантажа. Крайне опасным прецедентом". "Это еще раз показывает, что ЕС – тоже структура "гниловатая". Как ООН, не предотвратившая российское вторжение. Как НАТО, не готовое дать РФ реальный отлуп, – отмечает Александр Охрименко. – Именно поэтому в экономическом плане Украина пока серьезно проигрывает. При этом, урожай прошлого года мы практически весь, который планировали экспортировать, вывезли. Урожай этого года еще собирается – и тут есть хорошие перспективы

Стране-агрессору нужна война ради войны

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

россияне пытаются повысить цены на мировом рынке зерна, чтобы продать свое подороже. Когда они начали уничтожать украинскую портовую инфраструктуру то еще раз показали всему миру, что воюют не только против Украины, но и фактически против всех. В том числе – против нуждающихся стран, которым мы отправляли гуманитарные грузы, против стран, которые покупали у нас агропродукцию… Стране-агрессору нужна война ради войны". "Выйдя из зерновой сделки

Попав в порт Черноморск, россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна, которое должно было ехать в Китай, напоминает эксперт. И теперь Китай участвует во встрече под названием "Формула мира", которая 5-6 августа пройдет в Саудовской Аравии.

– как раз продовольственная безопасность, – отмечает Татьяна Лупова. – Там прямо говорится, что вопрос продовольственной безопасности должен быть лишен вооруженной составляющей. Любые действия, негативно влияющие на производство и поставку продовольствия, создают глобальные риски. Голод – это угроза для всех". "Один из пунктов этой формулы

По мнению эксперта, необходимо обеспечить свободное, полное и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях, восстановить суверенный контроль над украинскими портами.

"Не должно быть так в цивилизованном мире, чтобы один неадекват держал в заложниках всех, шантажировал голодом. Мир должен, наконец, показать, где именно место страны-террориста в системе координат нашей цивилизации", – констатирует Татьяна Лупова.

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