В США внезапно заявили, что хотят помочь РФ выполнить требования "зерновой сделки"

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Кравцев Сергей
Вашингтон готов помочь России в выполнении требований "зернового соглашения", но Кремлю необходимо определиться со своими запросами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен.
Координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен
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По его словам, высказанные проблемы России касаются конкретных коммерческих организаций из РФ, у которых возникают сложности с поставщиками в частном секторе на Западе.
Координатор санкционной политики США также отметил, что Украина экспортировала за последние шесть-восемь месяцев почти 60 млн тонн зерна.
О'Брайен отметил, что оптимистично настроен в отношении выхода украинского зерна на мировые рынки.
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