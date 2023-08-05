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В США внезапно заявили, что хотят помочь РФ выполнить требования "зерновой сделки"

Вместо усиления давления на Россию в США заявили, что готовы, как минимум, выслушать требования Кремля

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон готов помочь России в выполнении требований "зернового соглашения", но Кремлю необходимо определиться со своими запросами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен.

В США внезапно заявили, что хотят помочь РФ выполнить требования "зерновой сделки"

Координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен

"Прежде всего, России необходимо ясно дать понять, что она запрашивает. Она выдвигала ряд различных требований. Все они касались неполучения различными российскими институтами услуг со стороны частного сектора. И мы ясно дали понять, что готовы помочь с этими делами. Однако неясно, что Россия считает успехом", — заявил О'Брайен.


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По его словам, высказанные проблемы России касаются конкретных коммерческих организаций из РФ, у которых возникают сложности с поставщиками в частном секторе на Западе.

Координатор санкционной политики США также отметил, что Украина экспортировала за последние шесть-восемь месяцев почти 60 млн тонн зерна.

"Тридцать два миллиона тонн из них прошли через Черноморскую зерновую инициативу при посредничестве ООН, в рамках которой большие суда могли двигаться из Одессы на мировые рынки", — отметил он.

О'Брайен отметил, что оптимистично настроен в отношении выхода украинского зерна на мировые рынки.

"Это займет у нас некоторое время. Это потребует некоторых затрат, но мы не можем позволить России захватить Черное море мертвой хваткой. Это усилия, которые РФ предпринимала при многих правительствах в течение длительного времени. Они пытаются сделать это снова. В этом случае они не преуспеют", — добавил он.

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Источник: https://www.state.gov/special-online-briefing-dr-cary-fowler-special-envoy-for-global-food-security-and-ambassador-james-obrien-head-of-the-state-departments-sanctions-office/
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