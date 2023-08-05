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Готов ли Кремль начинать переговоры по возобновлению зерновой сделки: в ISW дали ответ

Эксперты ISW считают, что Кремль не демонстрирует желания вернуться к "зерновой сделке"

сегодня, 08:37
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Кравцев Сергей
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Кремль продолжает выражать свое нежелание возвращаться к Черноморской зерновой инициативе при отсутствии значительных уступок со стороны Запада, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Готов ли Кремль начинать переговоры по возобновлению зерновой сделки: в ISW дали ответ

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

В институте напомнили, что 4 августа Кремль обнародовал совместное заявление с официальным названием "Африканская мирная инициатива". Заявлению предшествовала встреча 28 июля президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами.


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В документе говорится о том, что африканские лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, а также к высвобождению и доставке в африканские страны 200 тысяч тонн российских удобрений, которые застряли в европейских портах.

"Эти призывы свидетельствуют о том, что африканские лидеры поддерживают условия России по возрождению Черноморской зерновой инициативы", – отметили аналитики института.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 4 августа, что США продолжат делать "все необходимое" для того, чтобы РФ могла свободно экспортировать продовольствие на мировой рынок при условии, если она будет готова возродить "зерновую сделку" и позволить Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море. В ответ на заявление Блинкена представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что как только Штаты выполнят условия РФ, "соглашение будет немедленно восстановлено".

"Эти заявления не дают четкого представления о том, что РФ намерена присоединиться к Черноморской зерновой инициативе и стремится заставить Запад отменить ограничения на ее собственный экспорт", – резюмировали в ISW.

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