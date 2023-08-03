Почему Запад позволяет РФ продолжать блокаду Черного моря – вмешается ли НАТО в ситуацию

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Кравцев Сергей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, наконец, сумел провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – спустя две недели после выхода россиян из зерновой сделки и террора украинских портов и зернохранилищ, который начался потом. Политики договорились об очной встрече. При этом Путин выразил готовность вернуться к зерновому соглашению, но лишь тогда, когда все российские требования будут выполнены. Тем временем о новых военных преступлениях России – целенаправленном уничтожении портовой инфраструктуры и технических объектов, хранивших украинское зерно, говорят уже не только представители Офиса президента Украины (подчеркивая недостаточно жесткую реакцию мира), но и – румынское руководство. Украинский президент Владимир Зеленский призывает мир не привыкать к российскому террору, подчеркивая, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу, за разрушение мирового продовольственного рынка. Почему до сих пор нет адекватной реакции со стороны мирового сообщества на очередной этап эскалации со стороны РФ? Как ситуация с зерновым соглашением и вообще в Черном море может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Блокада Россией Черного моря. Фото из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:
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По словам эксперта, возможность создания голода в Африке дает РФ еще и рычаг воздействия на Европу и США. Потому что голод в Африке – это новый мигрантский кризис, который обрушится на Запад.
По мнению кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, рассчитывать на какие-то эффективные действия со стороны ООН в ракурсе восстановления стабильной работы зернового коридора, похоже, не приходится.
Андрей Рязанцев считает, что Россия должна понять – не только Турция (занимающая на данный момент двоякую позицию) является возможным партнером мира в обеспечении стабильности всего продовольственного рынка.
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