Почему Запад позволяет РФ продолжать блокаду Черного моря – вмешается ли НАТО в ситуацию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, наконец, сумел провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – спустя две недели после выхода россиян из зерновой сделки и террора украинских портов и зернохранилищ, который начался потом. Политики договорились об очной встрече. При этом Путин выразил готовность вернуться к зерновому соглашению, но лишь тогда, когда все российские требования будут выполнены. Тем временем о новых военных преступлениях России – целенаправленном уничтожении портовой инфраструктуры и технических объектов, хранивших украинское зерно, говорят уже не только представители Офиса президента Украины (подчеркивая недостаточно жесткую реакцию мира), но и – румынское руководство. Украинский президент Владимир Зеленский призывает мир не привыкать к российскому террору, подчеркивая, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу, за разрушение мирового продовольственного рынка. Почему до сих пор нет адекватной реакции со стороны мирового сообщества на очередной этап эскалации со стороны РФ? Как ситуация с зерновым соглашением и вообще в Черном море может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блокада Россией Черного моря. Фото из открытых источников

Россия хочет захватить рынок зерна и контролировать зависящую от этого Африку

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

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Уже по второму порту, который не входил в зерновую сделку (сперва Рени, теперь Измаил), представители страны-агрессора бьют специально. И, несмотря на протесты Румынии (ведь удары наносятся в непосредственной близости от ее границы, проходящей по Дунаю), продолжают наносить такие удары. Именно для того, чтобы захватить рынок зерна и контролировать зависящую от этого Африку". "Путин, скорее всего, пойдет на возобновление зерновой сделки. Да, естественно, россияне попытаются вывести из-под санкций Россельхозбанк (средства откуда идут в карман чекистской группировки в Кремле). Кроме того, они хотят запустить аммиакопровод. А, чтобы выдавить Украину с рынка зерна – сейчас активно разрушают портовую инфраструктуру и зернохранилища

По словам эксперта, возможность создания голода в Африке дает РФ еще и рычаг воздействия на Европу и США. Потому что голод в Африке – это новый мигрантский кризис, который обрушится на Запад.

Это всё еще Запада аукнется. И ему придется действовать. Но, как всегда, увы, с запозданием". "Почему Европа и США не понимают этого, почему позволяют россиянам продолжать то, что они творят – так открыто терроризируя весь мир методами гопников и рэкетиров 90-х годов прошлого века – я лично не понимаю. Мне кажется, что со стороны Запада это проявление бессмысленной слабости, – призналась Татьяна Попова. – Россия это видит. И пользуется. Создавая угрозу голода в африканских странах, создавая напряжение на белорусско-польской границе

Единственным действенным способом возобновления украинского морского экспорта может быть коридор через воды стран НАТО

По мнению кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, рассчитывать на какие-то эффективные действия со стороны ООН в ракурсе восстановления стабильной работы зернового коридора, похоже, не приходится.

"Нежизнеспособность этой организации доказана всем ходом российско-украинской войны, – поясняет эксперт. – Единственным действенным способом возобновления украинского морского экспорта может быть коридор через воды стран НАТО. С обеспечение безопасностного прохода там суден с украинским зерном".

Андрей Рязанцев считает, что Россия должна понять – не только Турция (занимающая на данный момент двоякую позицию) является возможным партнером мира в обеспечении стабильности всего продовольственного рынка.

"Я уверен, что РФ не станет атаковать корабли в территориальных водах стран-членов НАТО. Иначе это будет начало Третьей мировой, причем развязанной россиянами, – поясняет эксперт. – При всем желании НАТО остаться в стороне, рано или поздно блоку придется встать на защиту тех или иных своих членов, как и в целом глобальной безопасности".

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