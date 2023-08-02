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О чем говорят новые заявления Лукашенко – почему мир вяло реагирует на проделки вагнеровцев

Как и ранее, ни Вашингтон, ни Брюссель, ни большинство европейских государств не готовы к открытому противостоянию с Россией

сегодня, 14:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко разродился чередой очередных резонансных заявлений. Среди прочего – обвинил США и Британию чуть ли не в разрушении ЕвропыКроме того, начал бряцать ядерным оружием, якобы уже переданным РФ и рассредоточенным по территории РБА еще заявил, что якобы пошутилкогда ранее говорил, будто перебазировавшиеся в Беларусь вагнеровцы хотят совершить "экскурсию" на территорию ПольшиМежду тем, белорусские вертолеты на днях нарушили воздушное пространство ПольшиИ в целом ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границе явно накалилась после перебазирования вагнеровцев в Беларусь. О чем говорят последние заявления Лукашенко, а также реакция Запада на проделки белорусской армии и вагнеровцев, за которыми, похоже, просматривается тень Кремля? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

О чем говорят новые заявления Лукашенко – почему мир вяло реагирует на проделки вагнеровцев

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Рассматривать последние заявления Лукашенко, провокации на белорусско-польской границе следует исключительно в ракурсе стратегии Кремля

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:


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"Лукашенко – это паяц, путинская марионетка. Он абсолютно управляем Кремлем и ничего не делает самостоятельно. Все его заявления и действия спущены из Москвы. А потому рассматривать его последние заявления, провокации на белорусско-польской границе следует исключительно в ракурсе стратегии Кремля. Пытающегося максимально отвлечь внимание Запада от Украины, создавая точки напряжения в других местах. Плюс — не позволить самым ярым сторонникам Украины увеличить объемы военной помощи нашей стране. Подталкивая ту же Польшу, те же страны Балтии наращивать собственные армии, собственную обороноспособность. Исключительно для этого проводятся эти спецоперации — и информационные, и приграничные".

Реакция Запада – прогнозирована, считает эксперт. По его словам, как и ранее, ни Вашингтон, ни Брюссель, ни большинство европейских государств не готовы к открытому противостоянию с Россией.

"Администрация Байдена из последних сил пытается избежать перерастания российско-украинской войны в Третью мировую. Именно поэтому градус реакции – на максимально низком уровне. И порой откровенно замалчиваются провокации, которые устраивают рашистские войска (часть которых являются белорусские, вагнеровские). При этом вагнеровцы – удобный инструмент политики Кремля. Инструмент абсолютно контролируемый, каковым был и потешный пригожинский мятежВагнеровцев собрали в Беларуси неспроста, – уверен Вадим Трюхан. – Просматривается четкая стратегия на повышение роли этих наемников в вопросах дестабилизации Европы (особенно Польши и Литвы), а также в отвлечении сил ВСУ на охрану украинско-белорусской границы".

РБ сейчас – марионетка, помогающая РФ запугивать весь мир, бросать вызов от лица тоталитарного общества – демократическому

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль напоминает, что т.н. Союзное государство означало, по сути, поглощение Беларуси Россией. И превращение Лукашенко в кремлевскую куклу, ретранслирующую кремлевские же месседжи. Так что все его заявления примерно с осени 2020 года, когда он незаконно назначил себя президентом после сфальсифицированных результатов выборов, стоит воспринимать именно так.

"Потому ничего странного, что из уст Лукашенко звучат российские меседжи, что он предоставил территорию РБ, вооружение РБ россиянам для нападения на Украину. И, согласно международном праву, Беларусь – такой же агрессор, как Россия. Потому они руку об руку воюют против Украины, совершают провокации на белорусско-польской границе и так далее. РБ сейчас – марионетка, помогающая РФ запугивать весь мир, бросать вызов от лица тоталитарного общества – демократическому", – поясняет Катерина Коваль.

По ее словам, нарушение белорусскими вертолетам воздушного пространства Польши – очередное подтверждение, что РФ ищет очередные "красные линии", которые ей позволят перейти. Но – не позволят, уверена эксперт.

"Не случайно Украину в этой войне поддерживает весь Западный мир, весь цивилизованный мир. Потому что понимает – мы воюем не только за себя, но и за них, – акцентирует эксперт. – Не случайно же всё больше стран объединяются вокруг нашей формулы мира с прицелом на построение новой – эффективной – системы глобальной безопасности".

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Источник: https://comments.ua/
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