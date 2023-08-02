У Зеленского назвали виновных в том, что Путин и дальше будет шантажировать мир голодом

У России нет повода прекращать шантажировать мир прекращением зерновой сделки, поскольку у мирового сообщества это не вызывает должной реакции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы Офиса президента перечислил целый ряд провокационных действий, на которые решилась "группа Путина". По словам Подоляка, сначала Россия обнулить зерновое соглашение, затем заблокировала акваторию Черного моря, после чего создала прецедент, когда слово "голод" вновь стало укрощающим на Африканском континенте. Но и на это агрессор не остановился, он публично нанес удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины и начал угрожать расстрелами коммерческому судоходству третьих стран. Мир лишь наблюдает за всем этим и никакой реакции.

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"Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований "российских кремлевских старцев" международное сообщество унижено так просит: "Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления", — написал Подоляк.

Именно поэтому, по словам Подоляка, Россия продолжает шантажировать, обстреливать Украину, пытаясь добиться своей цели.

"Вопрос: почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?", – риторически спрашивает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — три гражданских грузовых судна (имеющие израильскую, греческую и грузино-турецкую регистрацию) прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в украинском порту Измаил вблизи Дуная. Именно на этот порт и элеватор, расположенный в том районе, минувшей ночью Россия осуществила атаку беспилотниками. Тем временем, посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал ЕС и НАТО провести в Черном море операцию по защите зерновозов от атак со стороны РФ, подобную борьбе с пиратами у берегов Африки. О чем говорит нынешняя ситуация, связанная с битвой вокруг морского зернового коридора для Украины и свободы судоходства в Черном море в целом? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



