Что будет происходить в Саудовской Аравии – почему для Украины важен сам факт такой встречи

Китайская Народная Республика (КНР), похоже, меняет свою позицию по российско-украинской войне, устав от безумия РФ и более склоняясь в сторону Украины. Последней каплей якобы стал выход России из зернового соглашения, что ударило и по Китаю как по одному из крупнейших импортеров украинского зерна. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, отмечая, что в КНР готовы отправить делегацию в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча с более чем 30 странами по поиску решения для прекращения войны. Туда же направляет делегацию и Индия, которая, как и КНР, придерживается относительного нейтралитета в российско-украинской войне и активно торгует с РФ. Которую на саммит, кстати, не пригласили. О чем говорит уже известный расклад накануне саммита, который пройдет 5-6 августа в Джидде? Чего ожидать по итогам этой встречи? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

Мы увидим лишь подготовку к серьезным мирным переговорам, которые могут начаться уже осенью

Директор Украинского института политики Руслан Бортник обращает внимание, что в Джидде планируются не переговоры, а консультации. Между Украиной и ее союзниками – с одной стороны, и как бы нейтральными представителями Глобального Юга – с другой.

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Киев надеется, что представители Азии, Африки, Латинской Америки, прежде всего, Индия и Китай, примут нашу формулу мира, нашу политическую логику. Поймут важность восстановления территориальной целостности в международного признанных границах, важность справедливого мира. И примут, пусть не полностью, пусть хотя бы частично – украинский мирный план. И присоединятся потом к Глобальному саммиту мира, следуя в фарватере наших политических предложений. Страны Глобального юга, в свою очередь, надеются изменить ультимативный тон Украины с требованием капитуляции России, наказания всех виновных в развязывании и ведении войны, выплатой репараций и так далее. Они будут пытаться смягчить десять шагов, предлагаемых президентом Зеленским Включить туда компромиссные предложения, которые могут рассматриваться и хоть как-то восприниматься Москвой", – поясняет эксперт. "При этом, обе стороны переговоров надеются повлиять друг на друга

Так что, констатирует он, это именно консультации. Переговоры же требуют участия официального назначенных лиц, наделенных соответствующими полномочиями по заключению соглашений. Сейчас же мы находимся в фазе обмена мнениями, позициями, попытками прощупать, понять друг друга, подчеркивает Руслан Бортник.

"На данный момент еще нет решения по китайскому представителю — будет он или нет. Но точно будут США, без участия которых завершение войны точно невозможно, – отмечает эксперт. – Вероятно, мы увидим лишь подготовку к серьезным мирным переговорам, которые могут начаться уже осенью – после завершения украинских наступательных операций".

Для Украины встречи такого уровня – дополнительное усиление своего влияния в мире

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

важна не только для Украины. Во-первых – Саудовская Аравия является страной, которая одинаково интересна и Западу, и Востоку, и Глобальному Югу. И сама заинтересована в повышении своего статуса. Для нее это, среди прочего, возможность наладить непростые отношения с США. Продемонстрировать себя как важного международного игрока, который может вести и бизнес, и политическое взаимодействие с Глобальным Западом. Во-вторых, самому Западу интересны тесные связи СА с Китаем (экономические, политические). И есть возможность повлиять на позицию Китая, в ракурсе российско-украинской войны явно подыгрывающего РФ. И сообщения, что китайцы могут стать участниками этого саммита, где будут обговаривать формулу мира президента Зеленского, это уже большое достижение". "Встреча в Саудовской Аравии

Ну, а для Украины встречи такого уровня – дополнительное усиление своего влияния в мире, подчеркивает эксперт. Причем, не только в демократических странах, но и в государствах, к которым есть много вопросов касательно свободы слова, прав человека и так далее.

Пусть даже оно не подразумевает прорывных итоговых документов. Важен сам факт такой встречи, грядущих дискуссий, глобальных коммуникаций", – резюмирует политолог. "Перечень не западных участников встречи (Индия, Чили, Замбия, Бразилия и так далее) говорит именно о том, что Украина увеличивает сферу своего влияния – и возможностей для переубеждения тех игроков, которые ранее были либо пророссийскими, либо нейтральным. Так что это в любом случае позитивное для нас мероприятие

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