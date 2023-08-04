Что будет происходить в Саудовской Аравии – почему для Украины важен сам факт такой встречи

Китайская Народная Республика (КНР), похоже, меняет свою позицию по российско-украинской войне, устав от безумия РФ и более склоняясь в сторону Украины. Последней каплей якобы стал выход России из зернового соглашения, что ударило и по Китаю как по одному из крупнейших импортеров украинского зерна. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, отмечая, что в КНР готовы отправить делегацию в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча с более чем 30 странами по поиску решения для прекращения войны. Туда же направляет делегацию и Индия, которая, как и КНР, придерживается относительного нейтралитета в российско-украинской войне и активно торгует с РФ. Которую на саммит, кстати, не пригласили. О чем говорит уже известный расклад накануне саммита, который пройдет 5-6 августа в Джидде? Чего ожидать по итогам этой встречи? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников
Мы увидим лишь подготовку к серьезным мирным переговорам, которые могут начаться уже осенью
Директор Украинского института политики Руслан Бортник обращает внимание, что в Джидде планируются не переговоры, а консультации. Между Украиной и ее союзниками – с одной стороны, и как бы нейтральными представителями Глобального Юга – с другой.
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"При этом, обе стороны переговоров надеются повлиять друг на друга
. Киев надеется, что представители Азии, Африки, Латинской Америки, прежде всего, Индия и Китай, примут нашу формулу мира, нашу политическую логику. Поймут важность восстановления территориальной целостности в международного признанных границах, важность справедливого мира. И примут, пусть не полностью, пусть хотя бы частично – украинский мирный план. И присоединятся потом к Глобальному саммиту мира, следуя в фарватере наших политических предложений. Страны Глобального юга, в свою очередь, надеются изменить ультимативный тон Украины с требованием капитуляции России, наказания всех виновных в развязывании и ведении войны, выплатой репараций и так далее. Они будут пытаться смягчить десять шагов, предлагаемых президентом Зеленским. Включить туда компромиссные предложения, которые могут рассматриваться и хоть как-то восприниматься Москвой", – поясняет эксперт.
Так что, констатирует он, это именно консультации. Переговоры же требуют участия официального назначенных лиц, наделенных соответствующими полномочиями по заключению соглашений. Сейчас же мы находимся в фазе обмена мнениями, позициями, попытками прощупать, понять друг друга, подчеркивает Руслан Бортник.
"На данный момент еще нет решения по китайскому представителю — будет он или нет. Но точно будут США, без участия которых завершение войны точно невозможно, – отмечает эксперт. – Вероятно, мы увидим лишь подготовку к серьезным мирным переговорам, которые могут начаться уже осенью – после завершения украинских наступательных операций".
Для Украины встречи такого уровня – дополнительное усиление своего влияния в мире
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:
"Встреча в Саудовской Аравии важна не только для Украины. Во-первых – Саудовская Аравия является страной, которая одинаково интересна и Западу, и Востоку, и Глобальному Югу. И сама заинтересована в повышении своего статуса. Для нее это, среди прочего, возможность наладить непростые отношения с США. Продемонстрировать себя как важного международного игрока, который может вести и бизнес, и политическое взаимодействие с Глобальным Западом. Во-вторых, самому Западу интересны тесные связи СА с Китаем (экономические, политические). И есть возможность повлиять на позицию Китая, в ракурсе российско-украинской войны явно подыгрывающего РФ. И сообщения, что китайцы могут стать участниками этого саммита, где будут обговаривать формулу мира президента Зеленского, это уже большое достижение".
Ну, а для Украины встречи такого уровня – дополнительное усиление своего влияния в мире, подчеркивает эксперт. Причем, не только в демократических странах, но и в государствах, к которым есть много вопросов касательно свободы слова, прав человека и так далее.
"Перечень не западных участников встречи (Индия, Чили, Замбия, Бразилия и так далее) говорит именно о том, что Украина увеличивает сферу своего влияния – и возможностей для переубеждения тех игроков, которые ранее были либо пророссийскими, либо нейтральным. Так что это в любом случае позитивное для нас мероприятие
. Пусть даже оно не подразумевает прорывных итоговых документов. Важен сам факт такой встречи, грядущих дискуссий, глобальных коммуникаций", – резюмирует политолог.
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Ігор
сегодня, 14:21
Євросоюз виявився не здатним вирішувати складні питання. Особливо коли сам розпалював цей конфлікт. Навіть Папа римський розкритикував цих недолугих стратегів. Тому інші світові країни почали брати ініціативу в свої руки. Аби корумповані клани розкрадачів України і юдейська пропаганда не перешкоджали. Ще маразму Байдену треба копняка дати.