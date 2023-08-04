У Зеленского рассказали, чего ожидают от Аравийской встречи о мире в Украине

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Кравцев Сергей
В Офисе президента уточнили, то мероприятие, которое должно состояться в Саудовской Аравии правильнее называть именно встречей, а не саммитом. Это уже вторая подобная встреча. Первая состоялась в Копенгагене 24 июня. Тогда приняли участие ровно пятнадцать стран. Теперь же участие должны принять больше 30 стран. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УНИАН" рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников
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Он добавил, что пока подтверждения от некоторых стран все еще поступают, поэтому точное их количество пока назвать невозможно.
Он уточнил, что на этой встрече Украина хочет утвердить с ее участниками формулировку десяти пунктов формулы мира.
Он напомнил, что были предложения Китая, Бразилии и африканских государств относительно мирного плана, поэтому Украина собирала реакцию каждой из этих стран на каждый из пунктов формулы мира.
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сегодня, 10:51
Вирішувати треба розумово-розвинутим країнам. Українці в Україні безправні за них вирішують корумповані клани. Недаремно весь світ стверджує що він не побачив у цих недопалків прагнення до миру, а якщо недопалки проти то народ нічого не вирішить. Щоб уникнути юдейського заробляння на цій бійні треба було брати Україну у склад якихось розумово-розвинутих країн тоді би і нападу не було.