У Зеленского рассказали, чего ожидают от Аравийской встречи о мире в Украине

В Офисе президента уточнили, то мероприятие, которое должно состояться в Саудовской Аравии правильнее называть именно встречей, а не саммитом. Это уже вторая подобная встреча. Первая состоялась в Копенгагене 24 июня. Тогда приняли участие ровно пятнадцать стран. Теперь же участие должны принять больше 30 стран. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УНИАН" рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

"Это пока не саммит, а встреча на уровне советников по безопасности и соответствующих внешнеполитических советников или политических директоров соответствующих МИД. Это вторая подобная встреча. Первая состоялась в Копенгагене 24 июня. Тогда приняли участие ровно пятнадцать стран", — рассказал он.

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Он добавил, что пока подтверждения от некоторых стран все еще поступают, поэтому точное их количество пока назвать невозможно.

"Если говорить по конкретным странам, то, да, там будут представители стран глобального Юга. В частности Индия будет представлена так же, как и на прошлой встрече, и даже на более высоком уровне. Что касается Китая, КНР получила приглашение принять участие в этой встрече", — сказал Жовква.

Он уточнил, что на этой встрече Украина хочет утвердить с ее участниками формулировку десяти пунктов формулы мира.

"Формулировка, которая была бы приемлемой для каждой страны-участницы ... не секрет, что позиции некоторых стран относительно тех или иных пунктов являются разными. Некоторые страны высказывали собственные предложения относительно того, как достичь мира в Украине", — добавил замглавы ОП.

Он напомнил, что были предложения Китая, Бразилии и африканских государств относительно мирного плана, поэтому Украина собирала реакцию каждой из этих стран на каждый из пунктов формулы мира.

"Наша задача по результатам этой встречи утвердить приемлемую для каждой страны-участника формулировку каждого из этих пунктов. Это уже существенное достижение", — отметил Жовква.

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