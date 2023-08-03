Страна-партнер РФ едет на "мирный" саммит без представителей Кремля: у Путина отреагировали

Индия, которая не присоединилась к антироссийским санкциям и считается главным импортёром российской нефти, примет участие в обсуждениях мирной формулы Украины, которые состоятся в Саудовской Аравии 5 и 6 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи, пишет "Aljazeera".

Встреча в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

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"Индия примет участие в этом мероприятии. Наше участие согласуется с нашей давней позицией, согласно которой диалог и дипломатия — это путь вперед", — сообщил представитель министерства иностранных дел Индии.

В Кремле заявляли, что будут следить за переговорами по мирному урегулированию войны. "Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, о чем, собственно, планируют организаторы вести речь", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Отметим, в конце июля в Офисе президента Украины сообщили, что советники по национальной безопасности и политические советники лидеров стран вскоре встретятся для обсуждения мирных инициатив Украины. Встреча должны пройти 5-6 августа в городе Джидда.

По данным The Wall Street Journal, переговоры инициировала Саудовская Аравия. Приглашены страны Запада, Индия и Бразилия. Россию же на эту встречу не позвали.



Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что его страна воспринимает намеченный на 5-6 августа саммит в Саудовской Аравии, участники которого обсудят предложенную президентом Украины "формулу мира" и ее реализацию – как начало процесса, шанс для десятков государств услышать украинскую сторону напрямую. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" сам факт проведения данной встречи и выгоды, которые может получить от нее Украина.



