На что рассчитывает Россия, блокируя зерновой коридор – каким может быть выход из ситуации

В США не исключают, что Россия после выхода из зерновой сделки, обстрелов украинской портовой инфраструктуры и заминирования подходов к украинским портам, может осуществить атаки на гражданское судоходство в Черном море. Причем обвинить в этом Украину. При этом, по мнению представителей Госдепа, в случае атаки РФ на такие корабли, страны, которым они принадлежат, не станут "так легко" воспринимать это нападение. Что и почему происходит сейчас в Черном море, только ли в украинском зерне дело? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Восстановление морского зернового коридора очень важно именно в политическом плане

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что при атаке по портовой инфраструктуре Украины под удар, действительно, могут попасть суда, которые решат зайти туда на загрузку.

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"Думаю, Киев это понимает – и будет принимать меры, чтобы зерновой коридор всё же заработал. При поддержке стран НАТО. Как раз сегодня по этому поводу соберется Совет Украина-НАТО. И вопрос тут даже больше политический, чем экономический", – акцентирует эксперт.

В данный момент, поясняет он, у нас достаточно логистики (железнодорожный, автомобильный транспорт, речной маршрут), чтобы вывозить от 3 до 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции ежемесячно. При этом, посевные площади по понятным причинам уменьшились, и урожая будет собрано меньше примерно вдвое.

"Но восстановление морского зернового коридора очень важно именно в политическом плане. Ведь если этого не случится, ситуация продемонстрирует, что Россия может шантажировать весь мир угрозой того же продовольственного кризиса. Мир, как мне кажется, это понимает. И, как и Украина, готов предпринимать определенные меры. В том числе без согласования с Россией", – подчеркивает Валерий Клочок.

По его мнению, тут нам может помочь та же Турция, с президентом которой – Эрдоганом – недавно общался по этому поводу Зеленский. Также, продолжает эксперт, мы получаем опосредованную поддержу от наших западных партнеров.

"Четкой рефлексии пока нет, но есть надежда, что она появится до конца сегодняшнего дня, – говорит Валерий Клочок. – Если произойдет российская атака по иностранным судам, которые будут в украинских портах, вряд ли это приведет к втягиванию данных стран в войну. Но вот, если атака на них произойдет в нейтральных водах – это будет уже совсем другая история. Россия это понимает, потому вряд ли на такой шаг решится. Скорее — продолжит и далее шантажировать мир, банально добиваясь выполнения своих требований. Сейчас Путин откровенно врет, что зерновой коридор Украины не дал возможности РФ экспортировать ее продукцию. Согласно официальным данным, РФ в прошлом году экспортировала 40 млн тонн сх-продукции. Примитивно, но россияне используют блокирование морского зернового коридора исключительно для шантажа Украины и мира, а также как повод для обстрелов той же Одессы".

Россия добивается переговоров касательно условной паузы в войне, чтобы успеть перегруппироваться, довооружиться – и вновь пойти в атаку

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким комментарием:

"Если говорить о ситуации вокруг зерновой сделки, проблема не только в войне рашистов против Украины, она куда глубже. Анализируя, к примеру, бизнесовый аспект этого вопроса, на поверхности тот факт, что украинские аграрии всегда были конкурентами российских на мировом рынке. И уничтожая нашу аграрную инфраструктуру, РФ обеспечивает себе лучшие позиции именно на мировом рынке. Ведь на продовольственный сектор страны-агрессора санкций было наложена не много. Украина уже год лоббирует, чтобы ограничения касались и этой сферы. И сейчас самое время ЕС изменить свою позицию — и начать вводить санкции против продовольственного сектора рашисткой федерации (на фоне террора, который она устраивает украинскому продовольственному сектору)".

Еще один момент, по словам эксперта, заключается в следующем – РФ надеется повышением ставок, увеличением обстрелов портовой структуры, общим обострением вокруг продовольственной безопасности, выйти на новые переговоры. Как с Украиной, так и с коллективным Западом. Переговоры касательно условной паузы в войне, чтобы успеть перегруппироваться, довооружиться — и вновь пойти в атаку.

"Это агрессору не удается. Есть принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоров с террористом-Путиным. Есть и понимание со стороны Запада, что именно формула мира президента Зеленского, среди прочего, подразумевающая начало переговоров лишь при условии полной деоккупации украинских территорий, является единственным путем не приостановки, а реального окончания войны. Так что даже попытка со стороны РФ создать глобальный продовольственный кризис не вынудить Украину и Запад начать переговоры с рашистами", – уверен Антон Кучухидзе.

Кроме того, напоминает он, украинский лидер во время заседания Ставки дал задание обеспечить работу зернового коридора. Идут консультации между Украиной и Турцией в этом плане. Параллельно сегодня, 26 июля, пройдет заседание Совета Украина-НАТО по этому же вопросу.

Мы используем широкий спектр механизмов (дипломатических, военно-технических) для восстановления работы морского зернового коридора, констатирует эксперт.

РФ осознаёт тщетность своих попыток

Политический эксперт Сергей Таран не сомневается, что ключевой задачей Россия видит дискредитацию Украины, обвиняя нас в том, что якобы из-за нашей страны не была продолжена зерновая сделка.

"РФ пытается стать большим другом и братом для стран Африки. После изгнания с Запада, она делает ставку именно на не западные страны. Чтобы через них выйти на новые рынки, обходить западные санкции", – поясняет эксперт.

Потому, подчеркивает он, провокации под чужим флагом, которые планирует Россия, это попытка показать странам третьего мира, что Украина якобы агрессор, а РФ — печется о мире во всем мире.

"В Кремле надеются, что кто-то может в это поверить. Потому там бросили огромные дипломатические усилия, пытаясь достучаться до африканских, латиноамериканских, азиатских стран. Но есть сомнения, что это будет иметь серьезные результат, – считает Сергей Таран. – Подтверждением чему является то, что Путин отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР. И то, что значительная часть африканских стран отказалась посылать солидное представительство на саммит Россия-Африка, который пройдет на днях в Петербурге. Думаю, сама РФ осознаёт тщетность своих попыток. Но никаких иных рычагов воздействия, кроме террористических + заигрывания со странами третьего мира, у нее не осталось".

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