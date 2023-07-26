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РФ заминировала подходы к украинским портам: США раскрыли план Кремля

Штаты считают, что Россия может осуществить атаки на гражданское судоходство в Черном море

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия может готовить новую провокацию в Черном море, чтобы обвинить в ней Украину. Страна-агрессор установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам для подрыва гражданских судов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер, пишет "Укринформ".

РФ заминировала подходы к украинским портам: США раскрыли план Кремля

Порт. Фото: из открытых источников

"На прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Россия именно так и сделала. Мы считаем, что Россия может осуществить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам", – заявила Брукер.


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По ее словам, Россия делает это, чтобы оправдать любые атаки на гражданские корабли в Черном море, а впоследствии обвинить в этих атаках Украину.

"Осуждая Россию за бомбардировки украинских портовых городов и экспортной инфраструктуры, мы должны оставаться бдительными в отношении того, как Россия пытается расширить конфликт и продолжать обвинять других в своих недобросовестных действиях", – добавила Брукер.

Отметим, после выхода из "зернового соглашения" 17 июля, Россия начала массированно атаковать украинскую портовую инфраструктуру. В ночь на 19 июля россияне ударили по порту Черноморск, уничтожив 60 тысяч тонн зерна, которое должно было отправиться в Китай. Во время атаки в ночь на 24 июля россияне атаковали дронами Дунайские портовые мощности в Одесской области.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3740346-rosia-zaminuvala-pidhodi-do-ukrainskih-portiv-ssa-v-obse.html
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