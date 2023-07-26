В США спрогнозировали реакцию стран в случае атаки РФ на их корабли в Черном море

Страны, которые принимали участие в "зерновом соглашении", и чьи суда продолжают находиться в Черном море, в случае атаки РФ на свои корабли не станут "так легко" воспринимать нападение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал замглавы Госдепа США Ведант Пател.

Корабль в Черном море. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа напомнил, что в акватории Черного моря находятся корабли, которые были задействованы в Черноморской зерновой инициативе – из разных уголков мира.

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"Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли", — заявил Ведант Пател.

Он добавил, пикантности ситуации придает то, что эти судна не просто коммерческие судна. Они выполняли важную миссию – участвовали в "зерновом соглашении", чтобы транспортировать украинское продовольствие в государства, которые очень нуждаются в такой продукции. Атака на них будет иметь серьезные последствия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия после выхода из зернового соглашения уже неделю терроризирует юг Украины атаками ракет и дронов, разрушая портовую инфраструктуру с целью максимально снизить экспортные возможностей нашей страны. Она игнорирует призывы ООН вернуться к "зерновой сделке". Более того, по данным США, страна-агрессор готовит в Черном море провокации под чужим флагом. Почему мир позволяет РФ проводить это, по сути, пиратство, террор, причем в глобальных масштабах? Как сделать Черное море безопасным? Что для этого нужно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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