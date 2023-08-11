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Взрывы в России участятся и станут эффективнее: у Зеленского сделали заявление

В ОП заявили, что украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России

сегодня, 10:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Взрывов на территории России точно не станет меньше. Напротив, они участятся. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

Взрывы в России участятся и станут эффективнее: у Зеленского сделали заявление

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Безусловно хочу сказать, что украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти", — отметил советник главы ОП.


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Михаил Подоляк считает, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в России, а также на украинских территориях, которые страна-агрессор оккупировала станут нормой.

Подоляк отметил, что сейчас активно проводится разведка, изучается, где расположены системы ПВО РФ, изучается расположение военных объектов противника. Но Украина не ведет войну на территории соседней страны. Это все делает сама Россия. 

Именно поэтому, считает Михаил Подоляк, за окончательным и бесповоротным уничтожением России будут стоять сами россияне.

"Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как надо уничтожить Россию россиянами", — резюмировал советник главы Офиса президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://24tv.ua/vibuhiv-rosiyi-bude-bilshe-suttyevi-rezultati-fronti-intervyu_n2369988#%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%89%D0%B5%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0
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