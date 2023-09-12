Взрывы в Крыму – россияне подняли в небо авиацию: подробности

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Кравцев Сергей
Сегодня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. При этом, российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников
Местные паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Но местные жители говорят о "хлопках" в Красноперекопске.
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Над Перекопском оккупанты тут же подняли вертолеты.
Причем взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных поблизости.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в августе участились, а в сентябре явно продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ранее "Комментарии" писали – Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму и призвал к перемирию.
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