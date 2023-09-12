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Взрывы в Крыму – россияне подняли в небо авиацию: подробности

После взрывов - в небе над Крымом авиация и дым

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. При этом, российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Взрывы в Крыму – россияне подняли в небо авиацию: подробности

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Местные паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Но местные жители говорят о "хлопках" в Красноперекопске.


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"Что за бабах на юго-запад от Красноперекопска?" — пишут в Telegram-канале "Крымский ветер". 

Над Перекопском оккупанты тут же подняли вертолеты.

Причем взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных поблизости.

"По нашим данным, в Красноперекопскопском районе мощность взрыва больше всех ощутили эти села. Пока неизвестно, что именно и где взорвалось", — добавляют в Telegram-канале.

Читайте также на портале "Комментарии" - оккупанты развернули в Крыму станцию по запуску дронов: в ВСУ рассказали, что это значит.

Также издание "Комментарии" сообщало – в августе участились, а в сентябре явно продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму и призвал к перемирию.




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