Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму и призвал к перемирию

Известный американский изобретатель и миллиардер Илон Маск отреагировал на информацию о том, что он якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский военно-морской флот в Севастополе. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Илон Маск озвучил у себя в соцсети X (Twitter), реагируя на материалы СМИ о том, что он якобы намеренно деактивировал Starlink.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

"Регионы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", — написал Маск.

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"От правительственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути к Севастополю. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре. Если бы я согласился на их запрос, то SpaceX стала бы прямой соучастницей большого акта войны и эскалации конфликта", — заявил миллиардер.

Он также утверждает, что "обе стороны [в войне] должны согласиться на перемирие".

"С каждым днем все больше украинских и российских молодых людей гибнут за то, чтобы получить или потерять небольшие куски земли, границы которой почти не меняются. Это не стоит их жизней", — утверждает Маск.

Отметим, "CNN" опубликовал новость о том, что в прошлом году американский миллиардер и изобретатель Илон Маск дал команду отключить принадлежащую ему сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. На такой шаг миллиардер пошел, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.



