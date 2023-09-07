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Маск помог РФ уберечь Черноморский флот от одной из масштабнейших атак дронами, – СМИ

Маск пытался помешать Украине атаковать флот РФ возле Крыма, утверждает его биограф

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В прошлом году американский миллиардер и изобретатель Илон Маск дал команду отключить принадлежащую ему сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. На такой шаг миллиардер пошел, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отрывке из новой биографии Маска, пишет "CNN".

Маск помог РФ уберечь Черноморский флот от одной из масштабнейших атак дронами, – СМИ

Илон Маск. Фото из открытых источников

В опубликованном отрывке из биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона рассказывается, что якобы у Маска состоялись переговоры с представителями российской власти, после чего у миллиардера появились серьезные опасения, что в ответ на успешные действия Украины по деоккупации своих территорий РФ применит ядерное оружие. именно поэтому Маск, хорошо все обдумав, распорядился техническим службам Starlink отключить от обслуживания регион вокруг аннексированного Крыма, тем самым помешать Украине провести одну из важнейших спецопераций. 


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CNN отмечает, что Айзексон, автор ставших бестселлерами биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, пишет в книге об "экзистенциальном страхе" Маска развязать еще более масштабную войну, и что якобы именно этот страх заставил его ограничить использование Starlink Украиной в военных операциях против вторжения России.

В июле 2023 года в американских медиа уже писали, что Маск отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма, и что это его решение повлияло на стратегию ведения войны. После этого Пентагон обеспечил покупку для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании не смог бы отключать по своему желанию. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Илон Маск рассказал американскому чиновнику из Пентагона Колину Калу, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в октябре прошлого года.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/09/07/politics/elon-musk-biography-walter-isaacson-ukraine-starlink/index.html
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